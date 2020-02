Sossio Aruta al Gf Vip, il web lo massacra: “Cosa non fai per soldi”

Qualche giorno fa, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip Sossio Aruta, ex volto di Uomini e Donne over e protagonista di Temptation Island Vip con Ursula Bennardo.

La coppia, che si è conosciuta e innamorata proprio negli studi del dating show di Maria De Filippi, ha vissuto una serie di alti e bassi che si sono attenuati negli ultimi tempi, tanto da portarli a decidere di allargare la famiglia. Quattro mesi fa, infatti, è nata Bianca, la prima figlia della coppia e Sossio e Ursula hanno presentato la piccola sui social scatenando la rete, che si è complimentata per la riuscita e l’evoluzione del loro amore.

Aruta, però, non è sempre stato ben visto dal popolo dei social e, in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, gli hater non hanno perso occasione per gettargli addosso fango. Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Sossio è apparso un video in cui l’ex cavaliere del trono over saluta in modo caloroso la famiglia prima del suo ingresso al Gf Vip e, ancora una volta, il web si è scagliato contro di lui accusandolo di aver lasciato a casa una bambina di quattro mesi per fama e soldi.

“ A volte, la vita è proprio imprevedibile: inaspettatamente, dalla nascita di Bianca, per la prima volta ci separiamo, ma so benissimo che sarai la mia prima tifosa, amore mio, e mi seguirai tutti i giorni insieme alla nostra principessa Bianca – dice Sossio nel video postato sui social rivolgendosi alla compagna Ursula - .So che farai un grandissimo tifo per me e io vi penserò ogni singolo giorno, vi farò essere orgogliose di me e vedrai un Sossio che non hai mai visto ”.

La commozione del nuovo concorrente del Gf Vip non ha “ammorbidito” la rete e, dopo la pubblicazione di questo messaggio, gli hater si sono scatenati. “Sei andato al Gf ancora per soldi”, “Sei vomitevole! Non ti mai sopportato, poveraccio”, “Ma come fare ad allontanarvi dai figli così?!”, hanno tuonato alcuni internauti, “Infatti potevi stare a casa tua a fare il padre”, “Lavorare stanca, meglio fare lo scemo in tv”, hanno continuato ad insultarlo alcuni hater. Sossio, al momento, non può replicare a queste accuse ma, probabilmente, ci penserà la compagna Ursula a mettere a tacere il web.