"In sostegno della mia bellissima sorella". James Middleton scende in campo per Kate

Si è nascosto nell’ombra per un lungo periodo di tempo. James Middleton, fratello di Kate, ha vissuto una vita lontano dal clamore e lontano dalla royal family. Un po’ per suo volere, un po’ per esigenze personale, il fratello della duchessa di Cambridge non è mia apparso in pubblico, lasciando tutto il clamore alla moglie di William. Il giovane che oggi di anni ne ha 32, è stato quasi costretto a vivere in disparte la sua vita da fratello di una futura Regina. James Middleton, infatti, per un lungo periodo è stato affetto da diversi problemi di salute, tra cui anche una grave forma di depressione che lo ha costretto a prendersi una pausa dal lavoro e a sottoporsi a diverse cure. Il peggio ora è passato e, per la prima volta dopo tanto tempo, scende in campo per elogiare l’operato di Kate.

Un elogio tenero e sincero che James ha rivolto alla sorella e che subito ha fatto il giro del web. Il giovane, nel corso della giornata di domenica, ha postato sul suo profilo instagram due foto. Una in cui si intravede un James bambino insieme a un cane e l’altra è un poster promozione di "Early Eyars", campagna di prevenzione per l’infanzia a cui Kate e William hanno dato il loro appoggio. "Questo non è un post sui cani – scrive sotto lo scatto -. Ma per me ora è arrivato il momento di elogiare l’operato di Kate, la mia meravigliosa sorella. Fate anche voi come lei: partecipate al più grande sondaggio sulla prima infanzia – continua-. Anche se non avete figli, le vostre esperienze personali aiuteranno a investire sul futuro della prossima generazione".

A far rumore non è solo il post di James Middleton che, per l’appunto, si schiera a favore degli ideali di sua sorella, ma si tratta del primo post pubblico dopo un lungo periodo di silenzio in cui giovane si è chiuso volutamente. Per lui la situazione è migliorata infatti, nel corso del 2020, sposerà Alizee Thevenet, analista francese, e soprattutto da mesi è tornato a pieno ritmo nelle sue attività lavorative. Il post che ha pubblicato ha subito catalizzato l’attenzione dei follower e hanno premiato il messaggio di James con commenti di apprezzato e una pioggia di like. Condividere una mission così importante non è da tutti e James, in un certo qual modo, ha voluto ringraziare Kate per tutte le volte che lo ha aiutato a superare un momento difficile della sua vita.