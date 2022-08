Francesco Totti fugge dal gossip e lascia Roma: "Ecco dov'è andato"

Francesco Totti sarebbe pronto a parlare dopo le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Ma intanto ha deciso di lasciare Roma per ritirarsi in un luogo dove poter prendere le distanze da tutto e tutti. E con lui non c'è Noemi Bocchi.

Anche se il Pupone si tiene alla larga dai social network, dove manca da quasi un mese, i bene informati hanno rivelato che il campione ha voluto lasciare la capitale per allontanarsi dal gossip martellante, che sta coinvolgendo lui e la sua ex moglie, Ilary Blasi. Dopo l'annuncio dell'addio, avvenuto lo scorso 11 luglio con due comunicati disgiunti affidati all'Ansa, la conduttrice dell'Isola dei famosi ha documentato quotidianamente la sua nuova vita da singol su Instagram. Totti invece ha preferito mantenere un basso profilo, ma le ultime voci circolate sul suo conto lo avrebbero indotto a prendere anche fisicamente le distanze dal clamore, in vista (forse) di una nuova dichiarazione ufficiale.

Secondo Dagospia, Francesco Totti si sarebbe rifugiato a Viterbo con un amico di vecchia data, che non sarebbe Alex Nuccetelli, da giorni fornitore ufficiale di notizie e indiscrezioni sulla coppia Blasi-Totti. " Non lo troverete a casa di una Noemi o Giuseppina o Flavia che dir si voglia. Troverete il Pupone nel suo 'buen ritiro' con un amico. Sapere dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo ", ha fatto sapere il sito di Roberto D'Agostino, svelando l'ultima mossa a sorpresa fatta dall'ex capitano giallorosso.

A indurre Totti a scappare da Roma e dai paparazzi, che da settimane lo tengono d'occhio, sarebbero state le ultime indiscrezioni circolate sul suo conto. La notizia dell'investigatore pagato dalla Blasi per scoprire la sua infedeltà ha fatto emergere un dettaglio, che spiegherebbe la crisi e l'addio alla moglie. Il Pupone avrebbe portato la figlia più piccola a casa di Noemi in più occasioni, cercando di sviare così le attenzioni dei fotografi. E Ilary sarebbe venuta a conoscenza della "frequentazione" del marito proprio da Isabel. Il retroscena emerso sulla stampa avrebbe fatto infuriare Totti, che ora cerca di allontanarsi dai pettegolezzi rifugiandosi a Viterbo, dove si è fatto vedere spesso negli scorsi anni.