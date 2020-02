Star Wars, l'attore che interpretò il piccolo Anakin chiuso in clinica psichiatrica

I fan di Star Wars conoscono Jake Lloyd perché è stato il piccolo Anakin Skywalker nel film La minaccia fantasma, il quarto capitolo della saga e primo Episodio della trilogia prequel diretto da George Lucas nel 1999. Sono passati vent’anni e l’attore statunitense si è ritirato dalla recitazione: già nel 2012 iniziarono a circolare notizie preoccupanti sul suo stato di salute.

Jake è malato di schizofrenia: finito in carcere nel 2015 dopo un arresto per eccesso di velocità e guida pericolosa senza patente, si è scoperto che l’incidente al volante era stato causato dal fatto che Lloyd non aveva preso i suoi psicofarmaci.

Negli ultimi tempi dell’attore si erano perse le tracce. È stata la madre Lisa a riaccendere i riflettori sullo stato di salute del figlio. In una dichiarazione fornita al sito web Geek News Now, la donna rivela che Jake ora è chiuso in una clinica psichiatrica.

" Ringraziamo tutti – scrive Lisa nella sua nota – per le loro gentili parole, il loro sostegno e la loro gentilezza. A Jake è stata diagnosticata una schizofrenia paranoide. Sfortunatamente, soffre anche di un altro disturbo, l’anosognosia, che gli impedisce di riconoscere di essere malato. Ciò si aggiunge alla lotta che deve affrontare, che è stata ancora più difficile dopo la tragica perdita della sorella minore, Madison ". La sorella di Lloyd è scomparsa nel 2018 a soli 26 anni. Una morte che ha reso la situazione davvero drammatica per Lisa e la sua famiglia.

I fan di Star Wars vicini a Lisa e Jake Lloyd

" Jake – aggiunge la madre – si è avvicinato alla sua famiglia e tutti noi stiamo lavorando duramente per aiutarlo. È ancora una persona gentile e premurosa e speriamo di farlo tornare al più presto a divertirsi e a godersi la vita. Continuerà a fare progressi con l’amore e il sostegno che voi continuate a dimostrare ".

Oggi Jake ha appena trent’anni. Quando si è ritirato dal mondo del cinema, dopo una nomination come miglior attore non protagonista per Star Wars e tanti ruoli in film e serie di successo come Una promessa è una promessa, E.R. - Medici in prima linea e Jarod il camaleonte, Lloyd rivelò di aver chiuso con la recitazione perché vittima di bullismo a scuola.