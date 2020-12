Stoccata di Wanda Nara Punge la Littizzetto?

Prosegue la guerra fredda a distanza tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto. Le battute, che la comica torinese ha fatto due settimane fa sulle foto sexy della moglie di Mauro Icardi a Che tempo che fa, continuano a tenere banco sul web e la polemica non si placa. Così dopo l'arringa difensiva della Littizzetto ecco arrivare - sibillina - la replica dell'argentina, che sui social ha pubblicato un post che pare proprio essere indirizzato alla comica.

Wanda Nara ha atteso qualche giorno prima di servire fredda la sua replica al monologo - il secondo in ordine di tempo - che Luciana Littizzetto ha fatto nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa. Su Rai Tre la comica torinese si è difesa dalle accuse di sessismo dopo che la moglie di Mauro Icardi aveva minacciato azioni legali nei suoi confronti per i commenti volgari alle sue foto sexy a cavallo. " A un comico può capitare di fare una battuta sbagliata ma il sessismo è un'altra cosa - si era difesa in puntata Luciana Littizzetto - ma c'è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare ".

Siano benedette la Marcuzzi e la De Filippi, la D’urso e Hunziker, che sia santificata la Belen e le Rodriguez tutte. Perché sono donne che sanno ridere. Perché ridere è una salvezza. È una delle poche cose che in questi tempi cosi duri ci ha salvato".

A conclusione della sua arringa difensiva, poi, la comica aveva elogiato l'atteggiamento autoironico di altre donne dello spettacolo. Un modo di porsi diverso da quello di Wanda Nara, che alle battute della Littizzetto ha replicato con le: "