"Nei sorrisi e negli occhi, ciao papà". Lo straziante ricordo del leader dei Negramaro

Era il 2013 quando per un infarto si è spento improvvisamente Gianfranco il padre di Giuliano Sangiorgi leader dei Negramaro. Un dolore che nonostante gli anni il cantante non riesce a lenire e che nell'anniversario della ricorrenza ha voluto ricordare anche sulla sua pagina instagram con un toccante post. “ Dentro di me, in questo giorno maledetto... hai lasciato un vuoto incolmabile... e qualcosa è cambiata per sempre, nei sorrisi e negli occhi miei... ciao papà... e scrivo 'papà”'ma non so più dirlo da otto anni... lo lascio silenzioso questo nome... e intanto Stella mi chiama urlando “papà” e vorrei essere ancora un figlio, tuo! E gridare io 'papà'... torna a riempirmi il cuore! ”

Un messaggio che ha commosso i fan del cantante ma che ha anche riportato alla mente tutte le volte che Giuliano in questi otto anni, ha ricordato la figura di suo padre, il primo a regalarle una chitarra quando era piccolo, quasi profetizzasse già il suo futuro. Ad esempio nel periodo in cui Lele Spedicato, chitarrista della band, aveva avuto un’emorragia cerebrale, Giuliano aveva rilasciato una lunga intervista in cui si diceva sicuro che fosse stato proprio suo padre a “riportare indietro” Lele.

" Grazie papà per averci ascoltato. Per il calcio il culo che hai dato a Lele, per farlo tornare indietro da noi. Me lo ha raccontato proprio Lele, appena ha aperto gli occhi in rianimazione. Mio padre e il suo calcio nel deretano sono gli ultimissimi istanti che ricorda di quel limbo spazio-temporale in cui è andato a cacciarsi fino all'attimo prima di risvegliarsi ".