Il dolore di Massimo Lopez: "Ti immagino così"

Il 10 agosto è venuto a mancare Giorgio Lopez, celebre doppiatore di cinema e televisione, deceduto all'età di 74 anni. Il breve tempo trascorso non è riuscito ancora a lenire il dolore e la sofferenza di chi, come il fratello minore Massimo Lopez, si è trovato all'improvviso senza l'affetto dell'artista, amato e apprezzato fuori e dentro l'ambiente dello spettacolo. Sui social network Massimo Lopez continua a pubblicare post dedicati al fratello Giorgio per mantenerne vivo il ricordo. Un rituale straziante e carico di dolore per la scomparsa del familiare.

Nelle scorse ore l'attore, 69 anni, ha condiviso sulla sua pagina Instagram un ultimo scatto insieme al fratello Giorgio. Un'immagine nella quale i due appaiono felici e sorridenti lontani dai giorni drammatici che la famiglia sta vivendo in questo momento. " Caro fratello mio, ti immagino così, baciato dal sole ", ha scritto Massimo Lopez sulla sua pagina personale. Un post per ricordare con positività e affetto il fratello maggiore, uomo carismatico e grande professionista.

Giorgio Lopez è morto il 10 agosto a 74 anni, ma le cause del decesso non sono state rese note. Accanto a lui si sono stretti i familiari, la compagna e i figli Gabriele e Andrea, anch'essi doppiatori. L'attore, regista e doppiatore - celebre per aver dato la voce ad attori come Dustin Hoffman e Danny De Vito - aveva alcune patologie pregresse di cui non aveva fatto mistero. Lo scorso 27 luglio, attraverso la sua pagina Facebook, Giorgio Lopez aveva informato i suoi fan di non avere ancora ricevuto la prima dose del vaccino nonostante le patologie pregresse che lo affliggevano da tempo.