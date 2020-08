Il Gf Vip 5 è pronto a partire: ecco i nomi dei concorrenti

A quattro settimane esatte a partire da oggi si spalancheranno le porte della Casa di Cinecittà per quinta edizione del Grande Fratello Vip. Confermato Alfonso Signorini in conduzione, quest'anno ad affiancarlo ci sarà sempre Pupo ma cambia l'opinionista femminile. Nel ruolo che durante la scorsa edizione del reality era stato di Wanda Nara, quest'anno ci sarà Antonella Elia. Quest'anno, la bionda showgirl torinese ha fatto il pieno di televisione, prima come concorrente del Gf Vip 4, poi come partecipante a Temptation Island insieme al compagno Pietro Dalle Pine. I due, per altro, sembrava si fossero detti addio durante il programma targato Fascino ma nei giorni successivi hanno probabilmente appianato le loro divergenze.

Svelato con certezza il trittico composto dal conduttore e dai suoi due opinionisti, sul web da diverse settimane ha scattato il toto-nomi per i concorrenti. Sarà un'edizione diversa dal solito, forse ancora di più rispetto a quella precedente, iniziata a gennaio in un clima di normalità e finita ad aprile, in pieno lockdown. Dovranno essere messi a punto stringenti protocolli di sicurezza per tutti i concorrenti del Gf Vip ma anche per le maestranze che quotidianamente frequentano gli ambienti della Casa, in modo tale da tenere il virus lontano dal reality di Cinecittà. Sono tantississimi i nomi che si sono susseguiti negli ultimi giorni ma la rosa più accreditata, anche se con alcuni nomi errati, alcuni mancanti e altri in dubbio, sembra essere quella resa nota dal magazine 361. Il cast appare incompleto, sono troppo pochi i nomi svelati per un reality che dovrebbe andare in onda per tre mesi con due appuntamenti settimanali. Inoltre, è plausibile che tra i nomi rivelati ce ne siano anche alcuni sbagliati, come forma di depistaggio per far crescere l'attesa per il programma.

Nell'elenco che in questi giorni sta facendo il giro del web compaioni, tra gli altri, Dayane Mello,, Flavia Vento, Patrizia De Black, Riccardo Fogli ed Eva Grimaldi. Cos'hanno in comune questi personaggi? Tutti, in edizioni diverse, sono stati naufraghi dell'Isola dei Famosi. Nell'elenco compaiono poi gli influencer Tommaso Zorzi e Ludovica Pagani, due nomi inseriti per fare leva sul pubblico social più giovane. C'è anche Paolo Brosio tra i possibili concorrenti del prossimo Gf Vip e sarà interessante vedere come farà a conciliare la fede per il clima goliardico e spesso irriverente della casa. Nel cast pare ci sia anche la quota sportiva, con l'ex calciatoreed Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Completano la rosa del Gf Vip 5 Stefania Orlando, che per molti potrebbe essere la nuova Adriana Volpe, Francesco Oppini, figlio di Franco e Alba Parietti,e Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura.