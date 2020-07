Svelato per la prima volta online un ritratto della regina Elisabetta

La regina Elisabetta ha appena tagliato il traguardo dei 25mila giorni di regno, ma a 94 anni tiene ancora ben salde le redini del suo regno, dimostrandosi una donna sempre curiosa e attenta al mondo che la circonda. Un atteggiamento che vediamo molto bene nell’uso delle nuove tecnologie da parte di Sua Maestà. Risale a poco più di un mese fa la sua prima chiamata ufficiale attraverso il programma di videochat Zoom (che, però, la sovrana usava già per comunicare con la famiglia durante la quarantena al Castello di Windsor). Se, dunque, la pandemia ha costretto la regina Elisabetta ad aggiornare le sue conoscenze tecnologiche, possiamo dire senza timore di sbagliare che ciò non le è costato alcuno sforzo. Al contrario, sembra divertirla.

Nel corso del suo lungo regno il volto della monarca, conosciuto in tutto il mondo a momenti perfino dai neonati, è comparso innumerevoli volte in televisione, in fotografie, coniato sulle monete di 35 Paesi, immortalato in ritratti e ora anche dal vivo online. Eppure non basta. La regina Elisabetta, infatti, ha compiuto un’altra delle sue imprese per cui verrà ricordata. Un altro primato che si aggiunge ai tanti già vissuti. È riuscita, in qualche modo, a unire l’arte della ritrattistica alle più moderne videochiamate. Il suo nuovo ritratto è stato presentato per la prima volta online, con una cerimonia virtuale, ancora attraverso Zoom. Una cosa simile non era mai accaduta in 68 anni di regno (o, se preferite, in 25mila giorni di regno).

Ecco che la sovrana più longeva d’Inghilterra ci spiazza ancora, dimostrandoci di non temere le novità e il cambiamento e di sentirsi a suo agio con la tecnologia contemporanea meglio di un millennial “smanettone”. In queste ore tutti i tabloid stanno parlando della videochiamata dal vivo, poi registrata sul canale ufficiale Youtube della royal family. La sovrana sorridente, di giallo vestita, osserva con grande attenzione lo svelamento del quadro che la ritrae. Si tratta di un’opera di Miriam Escofet, presente ed emozionatissima durante la cerimonia. L’artista ha vinto il premio 2028 Bp Portrait Award e il Foreign and Commonwealth Office (FCO) le ha commissionato un ritratto della sovrana.

Lo scopo del dipinto, come riporta La Repubblica, è quello di omaggiare la regina Elisabetta con “un tributo duraturo al servizio svolto da Sua Maestà” in campo diplomatico. Un ringraziamento per il suo impegno politico nei confronti del Regno Unito, un lavoro che ha ampliato negli anni il riconoscimento internazionale del Paese, come spiega Sky News. Nel ritratto Elisabetta II è seduta e indossa un abito azzurro che da solo domina la scena. Accanto, su un tavolino color oro, spiccano un mazzo di fiori e una tazza di tè. La regina ha scrutato il dipinto con occhio indagatore, prima di chiedere alla Escofet per quale ragione la tazza di tè fosse vuota. Domanda curiosa, che denota anche uno spirito vivace e ironico, oltre a essere un dubbio molto “inglese”.

Miriam Escofet ha risposto soltanto che sulla tazza ci sono le insegne del FCO e la regina Elisabetta è parsa soddisfatta dalla replica. L’artista ha commentato così l’espressione della sovrana alla vista del ritratto: “Sembrava reagire in modo molto positivo. Sorrideva, mi ha domandato quanto tempo mi ci è voluto e se avessi altri progetti in mente dopo questo” . Sua Maestà ha poi parlato con i rappresentanti del Foreign and Commonwealth Office, soffermandosi sulla gestione della pandemia da parte del Regno Unito, in particolar modo per quel che riguarda la distribuzione di 16 milioni di dispositivi di sicurezza sanitaria e lo sviluppo del vaccino che tutto il mondo aspetta.

Nonostante i problemi che la royal family sta attraversando con il caso Epstein e la Megxit, la disinvoltura della regina Elisabetta è quella di una vera sovrana che deve dimostrare di avere la situazione sotto controllo e di non essere affatto preoccupata per il futuro. Del resto gli scandali non possono far vacillare la monarchia, perché la Corona deve vincere sempre e comunque, anche quando la realtà sembra indicare l’esatto contrario.