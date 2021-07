Svolta a Uomini e Donne: arriva la tronista transgender

Svolta storica a Uomini e Donne. Il popolare programma condotto da Maria De Filippi – che per il suo titolo potrebbe far arricciare il naso ai sostenitori più oltranzisti della fluidità di genere – da settembre ospiterà una spiazzante novità. Il date show pomeridiano di Canale5 avrà per la prima volta nel suo cast una tronista transgender. Che era uomo e adesso è donna, e che ha già concluso il proprio percorso di transizione.

Ad anticipare la svolta è il sito Dagospia. “Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne”, scrive il portale di Roberto D’Agostino, svelando anche che la prescelta – di cui ancora non si conosce l’identità – nella vita reale è una commessa. Da settembre, il pubblico la ritroverà nel parterre del cosiddetto trono classico, che anche nella nuova stagione del programma di Canale5 sarà mixato al trono over, con partecipanti più avanti nell’età.

La novità, a modo suo rivoluzionaria, introdotta a Uomini e Donne arriva in un momento in cui la lotta alle discriminazioni di genere è un tema centrale e di forte attualità. Anche con i noti risvolti politici, visto l’acceso dibattito sul controverso ddl Zan, di cui - salvo colpi di scena - il Senato tornerà ad occuparsi direttamente a settembre. Ad ogni modo, considerando il carattere popolare e ampiamente trasversale del programma di Maria De Filippi, è da escludersi che l’introduzione della prima tronista transgender sia da leggersi in chiave strumentale o politica. Nella stagione 2016/2017 di Uomini e Donne, infatti, era apparso per la prima volta il trono gay. Non resta che attendere settembre per scoprire l'identità della nuova tronista.