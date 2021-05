Letta come Robin Hood: "ruba" ai ricchi per dare ai poveri

L'ironia del web dilaga a colpi di meme e risate conquistando tutto e tutti. Ormai non c'è personaggio o fatto del giorno che non venga trasformato in sarcastica caricatura. Giusto per farci una risata e alleggerire i toni. E allora chi siamo noi per non abbandonarci ad un goliardico sghignazzo sulle notizie della settimana.

Lo sappiamo: è fritta e rifritta ma, ahi noi, il coprifuoco tiene ancora banco. Perché sì, dai piani alti si sono allargati! E dalle 22 siamo passati alle ore 23. Poi passeremo alle ore 24 e infine dal 21 giugno speriamo di non rivederlo mai più (gli scongiuri sono d'obbligo). Per Speranza siamo diventati grandi e ce lo possiamo permettere questo 23: " Ormai siete diventati proprio degli ometti, eh?!". E allora giù, facciamo l'ultimo sforzo, come il premier Draghi che chiede al ministro Speranza: "Io vado a dormì. Aspetti tu che rientrano?". Ma siamo sicuri che questa "concessione" la reggeremo? O faremo come Paperino che: "Se tolgono il coprifuoco esco e mi spacco". E poi, alla fine: "Mi alzo tutte le mattine alle 5 ma 'nd caz vado ". Come dargli torto.

Poi c'è lui, l'ultimo degli eredi, il principe Harry. Proprio l'ultimo, a dirla tutta, perché la nonna gli ha tolto pure il titolo reale. Lontano dai fasti della royal family a Harry, oggi, non è rimasto che trovare lavoro. Vuoi non farlo il cv? " Che faccio ce lo metto che parlo inglese? " chiede il principino alla consorte Meghan. " Poi m' aiuti a fa er curriculum? ", sempre lui alla Markle, che oggi ringrazia sua maestà per aver permesso loro di scappare negli States. " Grazie di aver compreso la nostra scelta" nonna, "Scusi ci conosciamo?" replicherebbe la regina che non è mica stupida. Pensa se Meghan tornasse nel Regno Unito con la coda tra le gambe. Lilibeth l'aspetta al varco: " Maria per me puoi chiudere la busta ".