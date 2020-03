Taylor Mega: "Virus? Ho paura ma cerco di trasmettere positività"

Si moltiplicano gli appelli social dei personaggi famosi che invitano le persone a stare a casa per rallentare il diffondersi del coronavirus. Anche Taylor Mega nelle ultime ore ha detto la sua sull'emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese e il resto del mondo, ma nel lanciare il suo messaggio di responsabilità ha anche ammesso di avere molta paura.

Le nuove misure di contenimento del virus, inserite nel Decreto firmato dal presidente del Consiglio nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, stanno interessando tutto il Paese. La stretta maggiore è però attorno alla regione Lombardia e a quattordici province del Nord Italia, dalle quale è proibito, salvo casi eccezionali, entrare e uscire. Le stringenti misure di sicurezza hanno costretto tutti a rivedere priorità e spostamenti anche i personaggi del mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore Taylor Mega ha cercato di rispondere alle domande preoccupate dei suoi fan, parlando del suo stato d'animo e delle sue paure, comuni a molti. Attraverso le storie del suo profilo Instagram, l'influencer di Udine ha risposto a una fan che si è detta "terrorizzata" dall'emergenza coronavirus: " Siamo in due a essere terrorizzate, anche se cerco di continuare a trasmettere positività attraverso le mie storie. Non è facile per nessuno in questo momento e non nascondo che non lo è nemmeno per me ".