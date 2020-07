Temptation Island, Ciavy e Valeria ancora insieme dopo il violento falò di confronto

Ciavy e Valeria sono stati i primi a uscire separati durante questa edizione di Temptation Island. Lei si è avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro durante la sua esperienza e lui, dal canto suo, si è lasciato andare a commenti poco gentili nei confronti della fidanzata. Il falò di confronto tra i due è stato violento e mortificante, al punto che Filippo Bisciglia è stato costretto a intervenire per calmare gli animi. Quella che agli occhi di tutti sembrava essere una separazione definitiva, sulla quale sono stati scritti anche numerosi articoli a commento del comportamento maschilista di Ciavy, sembra sia stata solo una parentesi nel loro rapporto, dato che in queste ore sono stati avvistati insieme al mare.

Ciao Deianira, scoop domenicale. Avvistati Ciavy e Valeria insieme

Io ero seduta a mangiare vicino a loro. In questo preciso momento lei era al tavolo con la madre e la sorella. Dopo qualche ora è arrivato anche lui ma non sono riuscito a fotografarlo perché ero troppo lontana dal bar. Quello che dice la ragazza è vero

A rivelare la notizia è stata la sempre ben informata, che riceve quotidianamente numerose segnalazioni da parte dei suoi fan affezionati. Nel pomeriggio di ieri, l'influencer ha pubblicato una prima storia nella quale ha inserito un primo messaggio che le è arrivato da una sua seguace: "". La ragazza dà precise indicazioni su dove si trovino i due, che pare abbiano trascorso la giornata in uno degli stabilimenti di, una frazione balneare di Fiumicino, non distante da Roma. Subito dopo questa segnalazione, ecco che Deianira Marzano ne pubblica anche un'altra, stavolta con foto a corredo e maggiori dettagli. "".

Fai schifo; non hai dignità; devi camminare a testa bassa

Tra i due erano volate parole grosse durante il falò di confronto di Temptation Island, durante il quale lei lo aveva accusato di averla annullata e rinchiusa in casa per anni, di non farle vedere gli amici e le amiche per paura che lei potesse lasciarlo. Ciavy, a fronte di un'accusa così pesante, non solo non ha smentito le parole della sua fidanzata ma confermato, portando come giustificazione al suo comportamento gli atteggiamenti libertini di Valerina con il tentatore, con il quale ci sarebbe stato anche un bacio. "", sono solo alcune delle frasi dette dal ragazzo a quella che sembrava essere diventata a tutti gli effetti la sua ex. Poi cosa è successo? Ora sono tanti ad accusare i due di aver ingannato pubblico e produzione e le polemiche non sembrano destinate a fermarsi.