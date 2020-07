Valeria bacia il tentatore? Spunta il video che fa perdere le staffe a Ciavy

Valeria e Ciavy potrebbero già essere ai titoli di coda. Il loro rapporto è sull'orlo di un precipizio e l'avventura a Temptation Island rischia di terminare nel peggiore dei modi. In molti sono certi che la coppia sia in procinto di scoppiare, soprattutto dopo quanto emerso nella prima puntata del programma. Tra i due rimorsi, rabbia, lacrime e distanze incolmabili. In pochi credono ancora in Valeria e Ciavy, forse nemmeno più loro.

Valeria si è lasciata andare col tentatore?

Dopo aver patito le pene dell'inferno, la ventisettenne romana sembra essersi lasciata consolare da un tentatore di Temptation Island. I rumors e le anticipazioni della seconda puntata, infatti, rivelano un presunto bacio che scatenerebbe una bufera letale sulla coppia. Ciavy, la scorsa settimana, si era mostrato molto distaccato nei confronti di Valeria e con una spensieratezza disarmante si era messo al lavoro per approfondire la conoscenza con alcune tentatrici del villaggio. Inoltre non ha risparmiato parole negative sulla sua storia d'amore, condannando tra le altre cose la convivenza coi genitori di lei. Adesso i ruoli potrebbero ribaltarsi.

Il video dell'ravvicinato tra Valeria e il tentatore gli fa letteralmente perdere le staffe. Lei non dà troppo peso a quanto accaduto, ma sottolinea le mancanze di Ciavy nella loro relazione. Mancanze che ormai si protraggono da anni. Il pr di Ladispoli, forse preso troppo dal lavoro in discoteca, ha messo da parte la sua donna. E giunti a questo punto rischia di pagarne amaramente le conseguenze, trovando di fronte a sé una nuova Valeria battagliera. Lei lo ha definito un "traditore seriale", lui dopo anni di amore ha detto di non sapere cosa prova nei suoi confronti. La gelosia potrebbe fare brutti scherzi nella seconda puntata. E Valeria? C'è chi continua a parlare di una rottura imminente...

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?