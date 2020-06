Manila Nazzaro choc prima di Temptation Island: "Ho scoperto su Instagram che mio marito aveva un'altra famiglia"

Temptation Island sta scaldando i motori in attesa della ripartenza prevista per il prossimo 7 luglio e nel frattempo iniziano a uscire le prime indiscrezioni sui protagonisti dell'edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia. Sono per ora tre le coppie che sembrano essere state confermate, anche se ancora non sono state ufficializzate dalla redazione, impegnata nella preparazione del programma. Tra loro pare ci siano Antonella Elia e il suo compagno Pietro Dalle Piane, Giovanna Abate e Sammy Hassan, da poco usciti da Uomini e Donne, e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso. In attesa che la produzione di Temptation Island sveli ufficialmente le coppie che sbarcheranno in Sardegna, proprio Manila Nazzaro ha rilasciato un'intervista al settimanale Diva e Donna, raccontando un vissuto terribile del suo passato.

L'ex Miss Italia, oggi conduttrice radiofonica di successo, ha rivelato di quando ha scoperto che il suo ex marito conduceva una vita parallela con un'altra famiglia, in modo parallelo a quella costruita con lei: " Ho scoperto su Instagram che aveva un'altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all'esistenza di un'altra famiglia ". Una scoperta davvero choc per la donna, che con Francesco Cozza aveva costruito quella che ai suoi occhi sembrava essere una solida famiglia. Due bambini, un matrimonio e una vita che sembrava scorrere normalmente, come quella di tante altre. Le divergenze avevano poi portato alla separazione nel 2017 ed è proprio in quel periodo che Manila Nazzaro fa la scoperta: " Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po' di sincerità ".