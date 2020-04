Teresanna Pugliese al veleno, fuori dal Gf vip: "Molti fingono di sopportare la Elia"

Lo scorso mercoledì 1° aprile è stata trasmessa su Canale 5 la semifinale del Grande fratello vip - giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva- che ha decretato l'eliminazione dei tre gieffini Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese. E quest'ultima, ex tronista campana di Uomini e donne, è intervenuta in rete per dirsi grata a chi l'ha sostenuta nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d'Italia, senza lesinare delle parole al vetriolo destinate ad alcuni volti noti con cui ha condiviso il gioco del Gf vip 4.

Riattivandosi su Instagram -in una diretta condivisa con i follower- ha in particolare espresso delle sue riflessioni maturate sul conto dell'ormai ex coinquilina Antonella Elia, per poi accusare indirettamente gli altri gieffini vip di fingersi amici della showgirl: "Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero. Ma conta quello che passa fuori. Antonella non è cattiva, l'ho sempre detto. Lei è una mina vagante. Potrebbe esplodere da un momento all'altro e questo crea disagio".

Nel corso del nuovo intervento social, non si è risparmiata neanche sui comportamenti assunti dal modello Andrea Denver tra le mura della Casa, tacciandolo non troppo velatamente di avere degli atteggiamenti ambigui: "Riguardo Denver devo dire sì, sono molto molto sorpresa. Non sono stata in grado di percepire da subito alcune personalità. Ho capito uscendo, che mi diceva delle cose che non combaciavano con le cose che poi faceva. Il suo atteggiamento riusciva a ingannarmi. Ha saputo giocare. Lui aizzava Sossio (la Pugliese allude agli scontri avuti con Sossio Aruta, ndr)".

Parlando, poi, al web degli ex coinquilini Licia Nunez, Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa, invece, ha speso parole positive: "Licia è veramente un'anima bianca, è stata una scoperta lì dentro. È stata una persona che ci guardavamo e ci capivamo. A me non piaceva parlare molto. È una gran bella persona, di una eleganza immensa. Patrick era proprio il sole lì dentro. Mi mancano tanto loro due e anche Fernanda Lessa".