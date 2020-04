Teresanna Pugliese contro Sossio: "Sei un cane"

C'è grande attesa per la diciannovesima diretta del Grande fratello vip, che decreterà i nuovi finalisti del rinnovato reality dopo l'accesso diretto in finale conseguito da Sossio Aruta e Aristide Malnati. Il primo finalista è tornato al centro dell'attenzione mediatica nelle ultime ore, per via di una rissa sfiorata con Teresanna Pugliese, come lui ex protagonista di Uomini e donne. L'inaspettata lite tra i due gieffini si è registrata in cucina, tra le mura della Casa più spiata d'Italia, ed è partita quando la Pugliese ha incalzato Aruta sugli atteggiamenti da lui assunti nei suoi riguardi nella convivenza forzata.

"Sai cos'è? - ha così esordito rivolgendosi ad Aruta, mentre era seduta a tavola- . Se tu non mi rivolgi tutto il giorno la parola e poi prendi il pollo nel ruoto che io ho fatto con tanto amore per i miei amici, dico 'ma, cioè...'. Ma, non perchè non voglio che mangi, ma hai un atteggiamento che è come se gli altri per te non esistessero. Tu, Sossio, non dici buongiorno né buonasera". E in risposta alle prime parole al vetriolo di Teresanna, Sossio non ha esitato a ribatterle: "Io non saluto una persona che so che mi ha sulle palle. Perchè non sono falso, io non ti calcolo proprio. Avverto che non c'è feeling".

I toni della loro discussione sono diventati sempre più accesi e Teresanna ha cominciato a gridare contro Aruta, dicendogli: "Allora se non vuoi dare neanche buongiorno e buonasera, perché ieri sera mi sfottevi?!? Allora sii coerente e comportati da uomo di 50 anni. L'imitazione mia non la fai, se tu non mi saluti". "Ma questo lo hai cucinato tu? - ha, quindi, ripreso la parola il diretto interessato, per poi rifiutarsi di mangiare il pollo preparato per il gruppo di gieffini dalla Pugliese-. Ecco qua. Mi cucino da solo, non ti preoccupare".

Rimasta seduta a tavola, Teresanna ha infierito contro Aruta: "Ti sei sempre seduto a tavola comme a 'nu cane!" E, subito dopo, si è alzata per parlare a Sossio da distanza ravvicinata: "Non deridermi! Poi, ho visto sei un cane e non voglio più giocare con te". "Modera i termini, perché cane è quello che sta con te", ha alzato a sua volta i toni Aruta contro la coinquilina, alludendo al marito della Pugliese, Giovanni Gentile. "O' scé, nun te piglià a cunferenz'! Guarda a chell' che sta vicina a te!", ha così concluso l'ex tronista.

A mediare tra i due protagonisti della lite in questione sono stati, prontamente, i coinquilini Paola Di Benedetto e Patrick Ray Pugliese, che hanno invitato Sossio e Teresanna alla calma. Nel corso dell'ultima diretta del Gf vip, proprio Patrick era finito in sfida al televoto contro Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. Il cui esito verrà decretato nel corso della prossima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.