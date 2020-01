Thomas Markle insulta il Principe Harry: "È insicuro, Meghan gli fa da mamma"

Il padre di Meghan Markle continua a criticare il Principe Harry.

Dopo averlo invitato a “ essere uomo ” e a portargli la figlia e il nipotino, Thomas Markle lancia nuovi strali all’indirizzo del duca di Sussex. E stavolta potrebbe aver toccato un grosso nervo scoperto. L’uomo ha definito Harry "insicuro" e ha suggerito che Meghan gli faccia da madre. Va ricordato che il Principe ha perso la madre nel 1997, a poco meno di 13 anni, dato che Lady Diana trovò la morte in un tragico incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi, mentre cercava di sfuggire ai paparazzi. “ Penso che Harry sia un uomo molto insicuro - ha detto Thomas durante lo show della Fox Harry & Meghan: The Royal Crisis - e penso che si stia appoggiando su mia figlia… Penso che lei finirà per fargli da madre ”.

Secondo il Sun, Thomas sta accusando Harry di aver spostato tutto il peso delle pressioni su Meghan, che ha ammesso di soffrire per l’attenzione eccessiva dei media nei propri confronti, insinuando che ora la duchessa abbia su di sé l’intero peso della responsabilità emotiva legata al loro matrimonio.

Di recente, Thomas Markle ha rilasciato molte interviste, perché ritiene sia l’unico modo per ricucire la frattura con la figlia. I due non si vedono da prima del Royal Wedding e forse si rivedranno per la prima volta in tribunale, dato che pare che Thomas testimonierà contro la figlia nella causa contro il Mail on Sunday - accusato da Meghan di aver leso la sua privacy e di averla messa in cattiva luce, pubblicando una sua lettera rivolta al padre, alterandola. Il Mail on Sunday ha rigettato tutte le accuse.

Queste interviste e la rinnovata attenzione mediatica nei confronti di Thomas Markle - che ha 75 anni, è un ex direttore delle luci e ora vive a Rosarito, in Messico - segue la decisione dei Sussex di fare un passo indietro in quanto membri senior della Royal Family. Meghan e Harry si sono trasferiti a Vancouver, in Canada, in attesa che la loro posizione sia formalizzata, fatto che indicativamente avverrà in primavera.

Nonostante le dichiarazioni accusatorie, Thomas Markle insiste ad augurare il meglio ai Sussex. “ Spero che restino insieme - ha aggiunto l’uomo - si amino e si prendano cura del loro bambino, mio ​​nipote. Spero che un giorno torneremo a vederci, ma ho 75 anni, quindi non c'è molto tempo ”.

