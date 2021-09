"Fa traffico", "Sputtanare...". Rissa tra Pio e Amedeo e Fedez

Sono passati più di 5 mesi dal Concertone del 1 maggio ma ancora non si è spenta l'eco sulle polemiche tra Fedez e la Rai. Il rapper non ha partecipato ai Seat music awards dall'Arena di Verona, e trasmessi su Rai1 perché, così come da spiegazione ufficiale, è stato occupato in impegni pregressi improrogabili. In molti non credono a questa versione e sono convinti che, invece, dietro la sua assenza ci sia un veto da parte della Rai, visto che ora le parti si incontreranno in tribunale.

Tutto questo non ha impedito a Pio e Amedeo, ospiti della serata di ieri, di salire sul palco e scherzare proprio sul cantante o, meglio, sulla sua vena polemica. Ironia che Fedez non ha particolarmente apprezzato, tanto da rispondere piccato attraverso i social, mostrando ancora una volta il suo lato più permaloso.

La gag dal palco di Pio e Amedeo

" Ci avevano detto: i dirigenti della Rai censurano, non si può dire niente, invece no. È libera, c'erano tutti i dirigenti lì dietro, nessuno si è permesso di venire da noi a dirci: ragazzi che dite? Di cosa parlerete? Nessuno. Anche perché se ce lo avessero chiesto, ci saremmo inventati altre cose ", dicono dal palco dei Seat music awards Pio e Amedeo. Il riferimento a Fedez e alle sue accuse di tentata censura al Concertone è più che evidente.

E infatti i due comici poi alzano il tiro: " Uno va in diretta e dice quello che pensa. Anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche. Non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a trascinarti via dal palco ". Tra gli applausi del pubblico presente, Pio e Amedeo si rivolgono quindi direttamente al rapper: " Dai, Federico... Fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social. Poi fai 'swipe up' e mi vendi i prodotti: 'Comprati lo smalto che ho fatto io', 'Comprati la valigia' ".

La replica di Fedez

Evidentemente irritato dalle parole di Pio e Amedeo, Fedez ha replicato tramite le storie di Instagram con evidente fastidio per quanto detto dai due comici pugliesi. Il suo obiettivo, più che i due ospiti però, è stata la Rai: " Figo. Onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai. L'ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi nomi di politici perché non è presente un contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputtanare l'avversario senza contraddittorio ".

Quindi, evidentemente innervosito nonostante abbia cercato di mascherarlo con dell'ironia, ha attaccato i comici: " Bravi tutti. Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista e un antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per strada dando del frocio e del negro a tutti per strappare sorrisoni ". Il riferimento di Fedez è al monologo di Felicissima sera di qualche mese fa che ha scatenato le polemiche dei censori del politicamente corretto.