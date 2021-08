"Manca solo Fedez": esplode la polemica sull'evento Rai

Il 9 e il 10 settembre all'Arena di Verona tornano i Seat music awards, manifestazione musicale trasmessa in diretta da Rai1 con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Una coppia collaudata per uno degli eventi più attesi dell'estate, che vedrà sfilare sul palco i cantanti italiani e stranieri che hanno avuto maggior successo negli ultimi mesi. Ci saranno tutti, o quasi, perché dalla consueta anteprima del settimanale Tv, Sorrisi e canzoni che nel numero in edicola ha rivelato i partecipanti è arrivata la conferma che Fedez non sarà presente all'evento.

Il rapper milanese, insieme ad Achille Lauro e a Orietta Berti è stato l'indiscusso protagonista delle classifiche estive italiane con la loro Mille, tormentone radiofonico dell'estate. Eppure Fedez non sarà all'Arena di Verona. La maggior parte dei suoi fan, ma anche i detrattori, hanno collegato la sua assenza con il contenzioso aperto con la Rai dopo il Concertone del 1 maggio, quando il cantante entrò il polemica con la tv di Stato, tanto che ora le due parti si dovranno incontrare in un tribunale. In quell'occasione Fedez accusò la Rai di aver tentato la censura nei suoi confronti e nella sua assenza qualcuno ci aveva anche visto un atteggiamento di coerenza del rapper. Diverse ricostruzioni si sono rincorse nel corso della giornata, anche quella di un'esclusione del cantante da parte della Rai.

Basta aprire i social per scoprire che anche tra gli stessi fan del cantante sussistono correnti di pensiero differenti sulla partecipazione di Fedez ai Seat music awards di settembre. Tra chi difende il suo beniamino perché convinto sia stato vittima di un'ingiustizia e chi, invece, ne loda l'atteggiamento fermo e irremovibile dopo il caso nato dalle sue esternazioni a maggio, è arrivata una nota del cantante a chiarire la situazione. Tramite il suo entourage, il rapper che ora si trova in vacanza ha fatto sapere che nessuna delle ipotesi emerse sui social è quella corretta.