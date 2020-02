Tiziano Ferro bacia Fiorello. E il marito gli scrive: "Giù le mani da mio uomo"

Lo scorso venerdì 7 febbraio è stata trasmessa, su Rai 1, la penultima serata del Festival di Sanremo. E l'appuntamento tv in questione del rinnovato evento dedicato alla musica italiana è stato segnato dal ritorno al Teatro Ariston di Fiorello. Il co-conduttore del Festival originario di Catania e classe 1960 si era assentato alla puntata precedente -ovvero nella serata dedicata alle cover- facendo parlare molto sul suo conto. Una mancata presenza la sua, che in molti avevano associato all'hashtag provocatorio lanciato da Tiziano Ferro per i social alla seconda serata del Festival- #FiorelloStatteZitto- attraverso cui il cantante ha lamentato -non troppo velatamente- i tempi lunghi delle performance di Fiorello: "Amadeus è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Hashtag: Fiorello statte zitto!". L'esternazione in questione ha fatto pensare ad una possibile fine della collaborazione di Fiorello convenuta con la produzione del Festival. Ma, in occasione della quarta puntata di Sanremo 2020, il superospite fisso di Sanremo 2020, originario di Latina e classe 1980, è apparso - a sorpresa- proprio insieme a Fiorello. I due protagonisti dell'ultima diretta di Sanremo hanno, cioé, intonato alcuni versi della canzone Finalmente tu (un brano pubblicato da Fiorello nel 1995 e che arrivò 5° a Sanremo, ndr), per poi avvicinarsi viso a viso e scambiarsi un bacio a stampo.

Un accadimento del tutto inaspettato, forse non voluto da entrambi. E alla luce del quale, Tiziano Ferro ha pensato a voce alta, rivolgendosi al co-conduttore del Festival- che l'uomo con cui si è unito in matrimonio lo scorso 13 luglio 2019, Victor Allen, potesse giungere alla scelta di divorziare da lui: “Non dirmi che lo hai fatto, Fiorello?!? Devo divorziare domani?!! Avevamo detto a un centimetro... Amore scusa, è colpa di Fiorello!”. Ma il coniuge del cantante sembra aver reagito positivamente a quanto accaduto.

O almeno questo è stando a quanto emerso, nelle ultime ore, in rete. Tra le sue ultime Instagram story, Tiziano Ferro ha, infatti, pubblicato lo screenshot di un messaggio ironico ricevuto dal marito, su Whatsapp, e dalle seguenti parole: “Quello è il mio uomo! Giù le mani!”. Un messaggio che, chiaramente, allude all'avvicinamento avuto da Fiorello con Tiziano Ferro, al Teatro Ariston. E a corredo della sua nuova Instagram story, il cantante ha rilasciato per iscritto un suo commento, che mette a tacere tutte le malelingue sull'ipotesi di una rottura tra lui e Allen: “Meno male che Victor ci ride su! Crisi coniugale scampata!”.

Tiziano Ferro lontano dal marito, Victor Allen

L'americano 54enne, che ha sposato il cantante italiano 40enne, di recente, non è riuscito a raggiungere la sua dolce metà sul palco del Teatro Ariston e non potrà seguire il Festival di persona, per via dei suoi impegni di lavoro. Allen lavora in un'agenzia di marketing ed è al momento a Los Angeles, dove risiede insieme all'amato Tiziano Ferro.