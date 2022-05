Tocca le parti intime di Blanco durante il concerto, scoppia la polemica: "Sono molestie"

L'ultimo weekend è stato particolarmente ricco in tal senso, se consideriamo il grande evento di Vasco Rossi a Trento e quello di Radio Italia in piazza Duomo a Milano. Centinaia di migliaia di persone sono tornate a cantare e a ballare insieme, al ritmo della musica, come non accadeva da oltre due anni. È una normalità riconquistata in un mondo che, però, sembra non essere più quello del 2019. Lo dimostrano le polemiche scoppiate al maxi concerto di Milano per l'esibizione di Blanco, il giovanissimo cantante che ha appena ultimato la sua esperienza all'Eurovision. Ha una fanbase molto forte, fatta soprattutto da ragazzine che impazziscono per la sua avvenenza fisica. E potrebbe essere di una di loro la mano che qualcuno ha considerato troppo maliziosa sotto il palco di piazza Duomo.

Tutto è nato da un video condiviso sui social, una consuetudine al giorno d'oggi. In questa breve clip, la ragazza che l'ha girato si lamenta del fatto che il momento in cui Blanco stringe la mano del suo ragazzo è stato rovinato da un'altra mano, appartenente a una persona imprecisata, che in quegli stessi attimi si è allungata fino a toccare i genitali del cantante. Blanco sembra non accorgersi nemmeno di quel gesto, forse per l'adrenalina o, forse, perché l'ha ritenuto non malizioso. Infatti, pare che la ragazza della mano incriminata voglia semplicemente toccare il suo idolo e, nella posizione in cui si trova, la sua mano arriva proprio in quel punto. La mano della ragazza non insiste sui genitali di Blanco e lui continua a cantare indisturbato.