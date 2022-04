Blanco si lancia sulla folla che non lo prende: "Sono un sacco di m..."

Blanco è nel suo momento d'oro. Dopo il festival di Sanremo, in attesa di bissare il successo dei Maneskin dello scorso anno con l'Eurovision song contest, il giovanissimo cantante si gode la fama con un tour italiano che sta toccando le principali città italiane. Quasi tutte sold-out le date dei suoi concerti, dove a farla da padrone sono soprattutto le adolescenti adoranti. Ed è proprio durante una delle sue ultime uscite pubbliche, forse non considerando che nel suo pubblico ci sono principalmente ragazzine, che Blanco è stato vittima di uno dei più classici incidenti da concerto: una caduta.

Ma non una caduta normale, tipo un inciampo. No, Blanco è caduto mentre tentava di fare stage diving che, purtroppo, è finito male. Il tutto è accaduto a Roma, altra tappa del suo tour da "tutto esaurito". Blanco è l'idolo delle ragazzine, è il cantante del momento sia per le sue canzoni ma, soprattutto, per il suo stile. Viso da bravo ragazzo e atteggiamenti da "birbante", Blanco era già apprezzato prima ma dopo Sanremo la sua popolarità è cresciuta a dismisura, diventando un'altra icona del genderfluid, nonostante il giovane sia eterosessuale. Ha fatto scalpore quando dal palco di uno dei suoi concerti ha indossato un reggiseno che gli era stato lanciato da una delle sue fan adoranti. Niente di nuovo, ovviamente, visto che ai concerti da sempre ai cantanti vengono lanciati indumenti intimi che loro indossano ed espongono, senza per questo essere elevati a icone del genderfluid. Anzi.

Ma le nuove generazioni sono alla costante ricerca di simboli, ciò che è diventato Blanco da qualche mese a questa parte. Forse galvanizzato da tutto questo successo, sicuramente esaltato al clamore attorno a sé e senza considerarne le conseguenze, davanti al muro umano sotto il palco di uno dei suoi ultimi concerti, Blanco ha deciso di lanciarsi sulla folla in un tentativo di stage diving che, purtroppo per lui, non è riuscito. Forse perché colto di sorpresa o, più probabilmente, perché composto da sole adolescenti non preparate a questo genere di esibizioni, il tentativo di Blanco è andato a vuoto e così il giovane è rovinosamente caduto. Qualcuno attribuisce la colpa anche all'uso incessante dei telefoni, che avrebbe impedito la presa del cantante da parte di chi si trovava sotto il palco.