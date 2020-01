Tommaso Paradiso sulla rottura con Thegiornalisti: "Ho lavorato spesso da solo"

Fa ancora discutere il recente scioglimento di una delle band più seguite nel Belpaese, negli ultimi anni. Parliamo dei TheGiornalisti. La formazione originale del gruppo si esibiva per l'ultima volta nella Capitale, città in cui era nato il progetto musicale dello stesso. E proprio l'ultimo concerto, tenutosi al Circo Massimo di Roma lo scorso 7 settembre, alla fine, si è rivelato il gesto d'addio del gruppo. La conferma dell'avvenuto scioglimento in questione giungeva, poi, in un'Instagram story condivisa con il web dal frontman storico della band, Tommaso Paradiso. Quest'ultimo ha rotto, ufficialmente, il silenzio sullo scioglimento del gruppo d'origine, concedendo un nuovo intervento su Sky. Così come viene riportato in un video promozionale, che sta circolando in rete, l'artista si è infatti pronunciato sulla band da cui si è separato in un'intervista inedita, contenuta in uno speciale che verrà trasmesso stasera alle ore 21, per Sky Tg24.

E l'appuntamento previsto per questo venerdì è, nello specifico, con lo speciale Tommaso Paradiso- Ricomincio da me. Che altro non vuole essere che la presentazione di un progetto solista che vede Paradiso artefice della sua musica. Si tratta di un'intervista "piano e voce", nella quale Tommaso si racconta come uomo e artista, senza risparmiarsi sul rapporto maturato con i suoi ex compagni di band. "Da parecchi anni ho lavorato spesso da solo-ha fatto sapere, nel suo ultimo intervento, difendendo così da tutte le malelingue la scelta di intraprendere la sua carriera solista-, i membri della mia band in fase di studio diventavano i produttori. Si era perso un po’ quel filo logico della band, per questo è stata presa alla fine questa scelta".

"Ho avuto dei fantastici compagni di viaggio a cui voglio anche molto bene, confesso che li sento -ha, poi, aggiunto il cantante originario di Roma e classe 1983-. Per quanto la gente possa pensare che sia successo chissà che cosa, è vero, ma continuo a sentirli, continuiamo a scriverci”. Infine, nel corso della sua ultima apparizione su Sky ha tenuto a rivendicare la sua scelta artistica, che a suo dire prescinde dai rapporti personali maturati con gli ex compagni di band, Marco Musella e Marco Primavera: "Ci vogliamo ancora bene, secondo me. Ho sempre un po' ricominciato da me... ho deciso di ricominciare da me, prendendo questa decisione, in realtà funziona così nelle band ".

La separazione di Tommaso Paradiso da Thegiornalisti annunciata sui social

Nell'Instagram story condivisa con il web - a conferma della separazione dai Thegiornalisti - Paradiso non escludeva che sarebbe arrivato di lì a poco il momento in cui avrebbe motivato la sua discussa decisione: “Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come e il perché di tutto questo. Se un giorno sarò dagli eventi costretto a fare spiegazioni lo farò. Per ora, vi basti solo sapere che sono stato male. E per vivere bisogna stare bene. Trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo".