Tony Effe sfreccia a 244 km/h e si fa i selfie alla guida: "Scappando dal virus"

Tony Effe è tornato a far parlare di sé, stavolta non per il suo tira e molla con Taylor Mega ma per una condotta irresponsabile sulle strade. La sicurezza alla guida è una delle campagne portate avanti dal Governo, soprattutto verso i più giovani. I comportamenti sconsiderati possono mandare messaggi negativi, soprattutto se vengono veicolati attraverso i social, uno dei mezzi più utilizzati dai ragazzi.

“ Scappando dal virus ”, scrive Tony Effe in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ieri. Il cantante si trovava in viaggio a bordo della sua potente automobile e viaggiava in direzione di Roma da Milano. Forse ha voluto fare ironia sul Coronavirus, quello humor che piace tanto ai giovani e fa sorridere meno i più adulti, ma il video caricato dal ragazzo lo ritrae alla guida mentre il contachilometri della sua auto arrivava a toccare i 244 km/h. Una velocità esageratamente eccessiva, che supera di oltre 110 Km/h il limite consentito in autostrada. È in previsione la possibilità di aumentare di 20 km/h il limite, lasciando in mano ai gestori la decisione, ma per ora in autostrada non si possono superare i 130 km/h. Anche se fosse 150 km/h il limite su quel tratto, Tony Effe sarebbe comunque oltre di ben 90 km/h.

Tralasciando la folle corsa in autostrada per il giovanissimo cantante a bordo del suo bolide, con il quale si vanta di superare anche un Ferrari, in una storia successiva il cantante prende il mano in telefono e si fa un video selfie dopo aver inquadrato il tachimetro della sua vettura. Un altro comportamento spregiudicato e irrispettoso del codice della strada e delle regole di comportamento alla guida. Inoltre, pare che il ragazzo non indossi nemmeno la cintura o, per lo meno, non sembra di vederla nelle storie che sono state condivise e pubblicate sul suo profilo Instagram.

Il comportamento di Tony Effe appare essere molto grave, soprattutto perché il ragazzo ha un grandissimo seguito di giovani e giovanissimi, che potrebbero emularlo e spingersi a velocità così elevate con le loro vetture. Inoltre, ci sono tantissimi studi che riportano l'incidenza dell'utilizzo dei telefoni alla guida. Le distrazioni incidono per circa il 24% sul totale degli incidenti (2017, dati ISTAT) e tra le queste è annoverato l'uso del telefono alla guida.

Vantarsi di sfrecciare a più di 240 Km/h e riprendersi mentre si conduce il veicolo, soprattutto quando si viaggia in autostrada a velocità sostenuta, è dannoso per chi vede in Tony Effe un idolo, un mito da imitare e da seguire. Il cantante vanta oltre 1.6 milioni di follower, un numero altissimo di persone che sono interessate alle sue gesta e alla sua vita e che sognano di essere come lui.