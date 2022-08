"Vuole proteggerla...". Totti e quel gesto per Noemi

Insieme non sono ancora mai stati fotografati, ma i paparazzi da settimane sono appostati tra Sabaudia e il Circeo nel tentativo di immortalare Francesco Totti e Noemi Bocchi per la prima volta assieme. Intanto l'ex capitano della Roma avrebbe deciso di proteggere la sua nuova compagna dalle attenzioni morbose di curiosi e fotografi assumendo un bodyguard.

Il desiderio del Pupone sarebbe quello di mettere un freno all'attenzione mediatica su Noemi, che da giorni è protagonista sulle riviste di gossip con scatti rubati dalla spiaggia del Circeo, dove si trova in vacanza per stare vicino al suo nuovo amore. Da qualche giorno, alle spalle della 35enne romana, ex moglie di Mario Caucci, team manager del Tivoli Calcio, ci sarebbe un robusto accompagnatore che, secondo rumor insistenti, sarebbe stato ingaggiato da Francesco Totti per difenderla dall'invadenza di paparazzi e curiosoni, che popolano il litorale romano a caccia di scoop. L'indiscrezione è stata riportata da Leggo, che ha anche ribadito che il Pupone e Noemi si starebbero incontrando di nascosto da occhi indiscreti sullo yacht di un amico ormeggiato al largo di Sabaudia.

Uscire allo scoperto per loro, al momento, non sarebbe possibile. " Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un'altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi ", riferisce il settimanale Chi, che spiega i motivi secondo i quali Totti e la Bocchi non si mostrerebbero ancora insieme. L'accordo, già spifferato settimane fa, sarebbe quello di attendere il divorzio ufficiale da Ilary Blasi prima di uscire definitivamente allo scoperto per la gioia dei paparazzi.

Il tutto mentre Ilary fa il giro dell'Italia prolungano all'infinito le sue vacanze, nel tentativo di tenersi alla larga dalla capitale e dai pettegolezzi. La conduttrice dell'Isola dei famosi starebbe trattando, però, il suo ritorno in televisione non alla guida di un nuovo programma, ma per rilasciare un'intervista esclusiva sull'addio a Totti.