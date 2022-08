Ilary Blasi medita il ritorno in tv: ecco cosa rivelerà

Ilary Blasi continua a tenersi a debita distanza dalla Capitale. Dopo il viaggio in Tanzania e la fuga a Cortina, la conduttrice dell'Isola dei famosi è arrivata nelle Marche, a Frontone, per trascorrere qualche giorno insieme alla sorella Melory e alla nipotina Jolie. L'ex moglie del Pupone sembra essere intenzionata a tenere alla larga paparazzi e giornalisti, ma in realtà starebbe meditando di tornare in televisione per rilasciare un'intervista esclusiva sull'addio a Totti.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi testimoniano di un incontro avvenuto proprio a Cortina d'Ampezzo tra Ilary Blasi e la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani. Le due si sono incontrate in centro e hanno chiacchierato per mezz'ora davanti a un bicchiere di vino, scambiandosi confidenze e trattando - forse - la possibile partecipazione della Blasi a una delle prime puntate della nuova stagione del programma di Rai Due, che mette a nudo i vip. Se Ilary accettasse lo scomodo confronto con la Fagnani si tratterebbe della prima vera intervista che la conduttrice rilascia dopo l'annuncio del divorzio da Francesco Totti. Non sarebbe però la prima volta che si siede sullo sgabello di Belve, dove lo scorso aprile aveva dichiarato quasi profeticamente: " Il mio matrimonio non potrebbe sopravvivere a un tradimento né dell'uno né dell'altra ".

In molti, però, sono pronti a scommettere che la conduttrice dell'Isola concederà le sue prime dichiarazioni ufficiali post separazione all'amica Silvia Toffanin, che l'aveva accolta nel salotto di Verissimo lo scorso 21 marzo per smentire le voci di crisi con l'ex capitano della Roma. " La rivedremo forse a Belve a farsi 'sbranare' da Francesca Fagnani o a Verissimo dall'amica Silvia Toffanin? ", aveva detto Dagospia, quando ancora non erano uscite le foto della Blasi in compagnia della Fagnani a Cortina.

Al di là di quale programma sceglierà Ilary, le sue parole potrebbero finalmente sciogliere gli ultimi dubbi su cosa abbia davvero provocato la crisi e l'addio con Totti. La scappatella dell'ex marito con Noemi Bocchi o le fantomatiche chat con Cristiano Iovino? Ma c'è anche la possibilità che Ilary Blasi scelga la via della diplomazia per tutelare i figlie e mettere la parola fine alla vicenda senza ulteriori scossoni e gossip.