"Ilary? Ecco perché mi sono allontanato". Totti rompe il silenzio

Sul divorzio dell'anno si è detto e si continuerà a dire di tutto. Ma a un passo dall'inizio delle trattative sulla separazione, è Francesco Totti a dire la sua sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. " Se avesse fatto qualcosa di più ", avrebbe detto l'ex capitano della Roma all'amico Alex Nuccetelli, forse le cose sarebbero andate diversamente e i due sarebbero ancora i Sandra e Raimondo dell'Eur.

Le mancanze ci sarebbero state da entrambe le parti e il fatto che Totti abbia già una nuova compagna (la 35enne Noemi Bocchi) sarebbe solo una conseguenza di un rapporto che si sarebbe spento con il tempo. A dirlo è il pr romano Alex Nuccetelli, amico intimo del Pupone, che è tornato a parlare della coppia, riportando alcune confidenze importanti che lo sportivo gli avrebbe fatto dopo la rottura con la conduttrice dell'Isola dei famosi.

" Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary - avrebbe confessato Francesco all'ex marito di Antonella Mosetti - perché resta sempre mia moglie. Ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai dopo vent'anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato ". Parole importanti che parlano dell'altra faccia della medaglia dell'addio. Le chat segrete tra Ilary e un misterioso uomo, le incomprensioni e il colpo di fulmine con Noemi sono solo pezzi di un puzzle difficile da ricostruire.

La confidenza fatta da Totti al personal trainer romano, che ha contribuito a fare conoscere Francesco e Ilary vent'anni fa, arriva a poche ore dalla notizia dell'incarico che il Pupone avrebbe affidato alla matrimonialista Anna Maria Bernardini de Pace per cercare di arrivare a una separazione consensuale nel più breve tempo possibile, senza veleni né ripicche. L'ex calciatore vorrebbe chiudere la pratica al più presto per uscire ufficialmente allo scoperto con Noemi, che non sembra gradire il fatto di dovere rimanere nell'ombra ancora per un po'. Il ritorno a Roma della Blasi, dopo due mesi e mezzo di vacanze in giro per il mondo, potrebbe essere il segnale che i tempi per sedersi al tavolo con gli avvocati sono maturi.