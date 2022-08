"Ha fretta di trovare un accordo". Totti ha un nuovo avvocato?

Settembre potrebbe essere il mese giusto per Francesco Totti e Ilary Blasi per sedersi al tavolo delle trattative per il divorzio. È quello che sembra augurarsi il Pupone, che avrebbe ingaggiato un nuovo avvocato per accelerare i tempi dell'addio all'ex moglie.

L'indiscrezione, non ancora confermata, arriva da Novella2000 per bocca di Roberto Alessi. Il direttore della rivista ha anticipato l'ultima mossa compiuta dall'ex capitano giallorosso, cioè " arrivare a una separazione consensuale " rapida grazie all'intervento della regina dei matrimonialisti Anna Maria Bernardini de Pace.

Le premesse per l'atteso epilogo ci sono tutte. Ilary Blasi è tornata a Roma dopo un'estate trascorsa in giro per il mondo, mentre Totti scalpiterebbe per firmare le carte e uscire finalmente allo scoperto con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Quest'ultima sarebbe pronta a ufficializzare la relazione perché stanca di nascondersi da curiosi e paparazzi. Ecco perché il Pupone avrebbe ingaggiato Anna Maria Bernardini de Pace. Arrivare a un accordo senza passare dalla giudiziale - che allungherebbe i tempi dell'addio - sarebbe l'obiettivo principale dello sportivo.

Ma quale sarebbe la risoluzione proposta dalla Bernardini De Pace, che in passato si è occupata di divorzi eccellenti, tra i quali quello di Romina Power e Al Bano Carrisi e Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker? " Nelle sue cause, propone anche che la casa rimanga ai figli - riferisce Alessi - e siano i genitori ad alternarsi con loro. Così nella Villa dell'Eur da 25 stanze con piscina (a Roma la chiamano la Casa Bianca) potrebbero rimane i ragazzi. Il Capitano e Ilary potrebbero quindi alternarsi tra loro nella villa, un periodo Totti e uno la Blasi ".