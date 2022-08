"Sei una pu...". La cantante Noemi messa in mezzo per il divorzio tra Totti e Ilary

Sui social network succede anche questo, cioè che il tuo account Twitter venga scambiato per quello della protagonista del gossip più chiacchierato dell'estate, facendoti finire al centro delle critiche. È accaduto alla cantante Noemi, che sulla popolare piattaforma social si è vista offendere da una fan di Ilary Blasi. Agli insulti Noemi ha replicato con ironia e l'insolito botta e risposta ha fatto letteralmente scatenare il popolo di Twitter.

Il "caso" è esploso dopo la pubblicazione di un tweet da parte di una fan della conduttrice dell'Isola dei famosi. " Signorina mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti, ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all'aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu.... ", ha commentato la donna, taggando la cantante Noemi, nome d'arte di Veronica Scopelliti.

La signora ha creduto di rivolgersi direttamente a Noemi Bocchi, la donna che avrebbe dato il via alla crisi coniugale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, e c'è andata giù pesante. Prima ha tirato in ballo in figli della coppia e poi ha apostrofato in malo modo l'artista. Nel taggare Noemi, la fan di Ilary non si è però resa conto di avere sbagliato destinatario dell'invettiva e la cantante romana ha voluto riderci sopra, rispondendo alla donna con ironia. " Mi sa che lei ha sbagliato tag. Io al massimo vi posso cantare una canzone". S e il cinguettio della donna era passato in osservato, la risposta di Noemi no e sul web si è scatenata l'ironia dei follower dell'ex vincitrice di X Factor. "Cantagliela, magari capisce", ha scherzato un utente, mentre un altro ha replicato : "Deve essere la mamma del bambino con il laser ".

Un commento che ha ricordato quanto accaduto nelle scorse ore alla cantante, che durante un'esibizione dal vivo aveva bacchettato un bambino che le stava puntando un fastidioso laser negli occhi. " Bambino con quel laser, guarda che scendo eh! ", lo aveva ammonito Noemi e il video era diventato virale sui social network in pochissime ore. Niente a che vedere con il tweet al vetriolo, che l'ha vista finire in mezzo alla crisi tra Ilary e Totti.