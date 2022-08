"Non è solo un flirt". Ora Noemi vuole uscire allo scoperto con Totti

Pare ci sia ancora molto da scoprire nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sono trascorsi due mesi da quando l'ex coppia ha annunciato la fine del matrimonio. Nei frangenti in cui è trapelata la notizia, il settimanale Chi rivelava per la prima volta che l'ex calciatore avesse ufficialmente una relazione con Noemi Bocchi, dopo le indiscrezioni dei mesi precedenti. L'opinione pubblica ha dato per scontato che il matrimonio tra Totti e la Blasi sia terminato proprio per la relazione tra l'ex capitano della Roma e la Bocchi ma il settimanale Di Più ha rivelato che la nuova fiamma di Francesco Totti si sarebbe sfogata con i suoi amici negando ogni addebito in tal senso.

" Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante ", avrebbero detto gli amici della Bocchi. La donna non ha mai parlato pubblicamente, così come nessuno degli altri due: i tempi non sono ancora maturi per questo tipo di esternazioni, anche perché le prossime settimane saranno cruciali per la definizione delle carte del divorzio con gli avvocati.

Se da una parte Noemi Bocchi scalpita per rendere ufficiale la relazione con Francesco Totti, dall'altra l'ex capitano della Roma vuole aspettare. La relazione tra i due pare sia iniziata ormai diverso tempo addietro ma prima di parlare alla stampa di questo nuovo amore, il Pupone preferisce definire i termini del divorzio con la sua ex moglie ed evitare di avvelenare una situazione che è già piuttosto compromessa. Pare comunque non manchi molto tempo, considerando il fatto che pare ci sia già la data fissata in tribunale per la prima udienza del divorzio.

Roma, intanto, continua a coprire il suo Capitano, anche se l'ultimo numero del settimanale Chi ha mostrato alcune foto in esclusiva della coppia, che si vede di nascosto a San Felice Circeo, dove Noemi Bocchi ha preso una casa per stare più vicina a Francesco Totti. Non ci sono notizie, invece, del presunto flirt di Ilary Blasi. Anche lei sembra avere qualcun altro al suo fianco ma a a parte qualche insinuazione su un personal trainer, ancora non è stata paparazzata in sua compagnia.