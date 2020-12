"Tu hai dei problemi": scintille a Natale tra Ilary e Totti

Che Natale sarebbe senza auguri? Se lo è chiesto anche Ilary Blasi che - per farli ai suoi follower sui social - ha scelto di prendersi un po' gioco del marito, Francesco Totti. La showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di un giovanissimo Totti vestito da Babbo Natale. Una versione sexy dell'ex capitano della Roma sulla quale Ilary ha scherzato all'insaputa del marito che alla fine, in un video, l'ha pure rimproverata.

La conduttrice (che si vocifera sia pronta a guidare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi) ha pubblicato una serie di video nelle storie della sua pagina Instagram in cui si prende gioco di Francesco Totti. Perché se c'è una cosa che il Covid non ha cambiato è la ritualità delle festività. Lunghe e oziose giornate, pranzi faraonici e tanta noia. E Ilary Blasi ha pensato bene di scacciare la noia (e occupare il tempo) mettendo in piedi una simpatica gag ai danni del marito. Prima di prendere di mira il consorte, però, la showgirl ha realizzato un video con protagonista la piccola Isabel, che ha raccontato ai follower della madre i regali ricevuti da Babbo Natale.

Anche io ho ricevuto la visita di un Babbo Natale speciale

Ma dove andavi vestito così, non stavi male eh!

Ma dai... basta Ilary ma che problemi c'hai? Tu c'hai seri problemi, te lo dico io

", ha scherzato Ilary prima di proseguire con le altre storie social. A spiccare è la foto di Totti, scattata diversi anni fa, in cui lui (giovanissimo) posava con indosso il costume da Babbo Natale e lo sguardo sexy. Uno scatto che Ilary Blasi ha commentato con numerose faccine sorridenti e sul quale ha ironizzato poco dopo direttamento con il marito. Peccato che lui fosse all'oscuro di tutto (o forse no?!). "", ha scherzato Ilary rivolgendo la fotocamera del suo cellulare verso uno stupito. Il calciatore, ignaro di quanto appena pubblicato dalla compagna, ha così sbottato: "".