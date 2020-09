Topo in casa Totti. La Blasi riprende e se la ride

Come trasformare un inconveniente in sitcom social? C'è da chiederlo a Francesco Totti e Ilary Blasi che da giorni tengono banco sul web per una serie di video amatoriali realizzati durante una caccia al topolino entrato in casa loro per colpa della gatta di famiglia, Paola. Dopo i primi video pubblicati dalla Blasi il popolo del web si è talmente appassionato (e divertito) alla vicenda, che l'ex capitano della Roma e consorte hanno deciso di "replicare" con nuovi esilaranti video.

A dare il via a quella che sembra essere diventata una vera e propria sitcom amatoriale è stata Ilary Blasi. Pochi giorni fa la showgirl romana ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni video in cui immortalava la gatta di casa, Donna Paola, mentre giocherellava sul patio della villa di famiglia con un topo. L'episodio, ripreso dalla figlia maggiore Chanel con il cellulare, ha mostrato il lato più ironico della Blasi soprattutto quando il felino, all'improvviso, ha deciso di entrare in casa con il topolino in bocca, scatenando il panico. Il tutto mentre Francesco Totti non era a casa.

Ilary Blasi, come già era accaduto in altre occasione, ha deciso di pubblicare nelle storie Instagram del suo profilo la chat privata con il Pupone per annunciargli del nuovo inquilino. " Topolino Topoletto, si è infilato sotto al letto... ", ha cantato Ilary Blasi in una nota vocale per far sapere al Totti del piccolo inconveniente, con tanto di replica ironica del calciatore: " Alza il letto! ". Poche ore dopo ecco dunque entrare in azione Francesco Totti, ripreso dalla moglie mentre cerca di mettere alla porta lo scomodo ospite. Il tutto mostrato sui social network come spesso fanno Ilary e Francesco.