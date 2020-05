"Le tue labbra sono ridicole". Ed è bufera su Alba Parietti e i suoi scatti social

Non c’è pace per Alba Parietti. La celebre showgirl a causa di una pausa forzata da impegni di lavoro ha trovato nei social network, soprattutto su Instagram, un modo per riallacciare un filo diretto con i fan. Infatti, di recente, sono tante le foto che ha pubblicato sul suo profilo. Scatti d’annata, ma anche foto in cui appare senza trucco e con una mise casalinga. In molti hanno apprezzato la sua incursione in un mondo in cui l’apparenza è tutto e dove i leoni da tastiera sono sempre in agguato. E Alba Parietti lo sa fin troppo bene. Ma si sa: lei è conosciuta proprio per le sue provocazioni. Infatti nel corso delle ultime ore, ha pubblicato una serie di selfie in cui mette mostra tutta la sua bellezza immutata nel tempo, accompagnando le foto con post filosofici e con aforismi sulla vita e le seconde possibilità.

Capelli lucenti, sguardo sexy e ammiccante: così si presenta ai suoi follower, indossando una semplice canotta blu e un pantalone grigio. "L’immaginazione è una qualità che è stata concessa all’uomo per compensarlo di ciò che egli non è", scrive la showgirl. "Conoscere è nulla. Immaginare è tutto. La creatività nasce dall’angoscia", aggiunge accompagnando un’altra serie di scatti. Ma nonostante le foto al naturale, la cornice casalinga e quelle frasi così dense di significato, gli hater hanno trovato comunque il modo di attaccare (seppur virtualmente) l’ultima trovata della showgirl. A nessuno è sfuggito un particolare, un dettaglio molto lampante che ha permesso poi ai fan della Parietti di lanciarsi in critiche aspre e pungenti. "Le tue labbra sono ridicole", si legge tra i commenti. "Il tuo chirurgo plastico è proprio uno scemo", scrive un altro utente. Ma non è finita qui. "Nemmeno con un cellulare nuovo di zecca riusciresti a fare un selfie decente", commenta un fan troppo malizioso. "Ti preferivo trent’anni fa e senza labbra".

Un attacco dopo l’altro per la bella Alba Parietti e questa volta a finire nell’occhio del ciclone non sono le sue foto senza trucco o il ricordo (forzato) all’amicizia speciale con Ezio Bosso, sono le sue labbra carnose ad essere prese di mira. E chissà, forse la presentatrice ha messo in mostra volutamente questo dettaglio anatomico così lampante. Sta di fatto che gli scatti hanno fatto comunque incetta di "like". Tra i commenti ci sono anche apprezzamenti più che positivi come, “sei sempre bellissima” e tante emoticon a forma di cuore.