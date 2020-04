Tutti contro il principe Harry: "Ha scelto il periodo peggiore per pensare a se stesso"

È un momento storico per la famiglia reale inglese. Da oggi il Principe Harry e Meghan Markle perdono ufficialmente il titolo di "altezze reale", mettendo fino a un lungo percorso che è iniziato lo scorso 9 gennaio. Una scelta che ha portato con sé una marea di critiche e che, inevitabilmente, ha scosso la quiete apparente della dinastia dei Windsor. Ora però non si può tornare indietro, la Megxit è diventata realtà. Sta di fatto che tutto o quasi il popolo britannico non avrebbe digerito la scelta del principe Harry, ritenendo che il secondogenito di Lady D. non abbia agito con coscienza. Soprattutto, altri lo accusano di aver lasciato la famiglia proprio ora che il coronavirus pende su di loro come una spada di Damocle.

Rumor e sussurri che vengono confermati Angela Levin, biografa di corte. In un articolo che è stato pubblicato di Tatler, la donna afferma che "la scelta del Principe Harry è stata inconcepibile". Allontanarsi dalla famiglia in piena emergenza sanitaria è stata un a decisione "folle e ingiustificata". Il Principe è sempre stata una testa calda e dallo spirito indomito ma, come afferma la biografa, la situazione è cambiata radicalmente nel momento in cui Harry ha contrato Meghan. Lo affermano anche amici e conoscenti i quali, nell’ultimo anno e mezzo, rivelano che il giovane è cambiato ed è totalmente devoto alla sua duchessa.

"Quando ho conosciuto Harry era una persona molto carismatica, intuitiva e arguta ma anche inquieta e molto turbata – afferma Angela Levin -. Ho trascorso con lui molte ore quanto nel 2017 stavo lavorando alla sua biografia. In quel periodo si era appena fidanzato e speravo che la vicinanza di Meghan potesse far risplendere le sue qualità migliori, ma invece così non è stato". La Markle avrebbe fatto leva sulle insicurezze di Harry e, secondo le fonti, avrebbe fatto in modo di usarle come arma per i suoi scopi. "È diventato quasi insensibile. Pensa solo a se stesso – continua -. È consapevole del fatto che ha fatto a pezzi la sua famiglia e i legami che aveva prima, ma secondo il suo punto di vista, questa è stata la scelta giusta da fare".

La Megxit infatti ha stravolto la vita del principe Harry, ma secondo la biografa, lui stesso ancora non ha compreso fino in fondo le conseguenze di questo divorzio. Solo il tempo aiuterà a capire l’entità del danno.