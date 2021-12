I segreti della foto di Natale di William e Kate

Lo scorso 10 dicembre William e Kate hanno diffuso sui social la loro Christmas Card del 2021, che li ritrae insieme con i figli George (8 anni), Charlotte (6) e Louis (3). Si tratta di un augurio speciale a tutto il mondo, in particolare a quanti si trovano a lottare in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus. La card, come spiega il People, che ne ha analizzato tutti i segreti, è anche un ricordo affettuoso di una parte dell’infanzia di Kate Middleton e mostra il principe William in una posa e con un abbigliamento piuttosto inusuali.

L’infanzia di Kate

La foto per la Christmas Card è stata scattata in Giordania da Matt Porteous, durante un viaggio privato compiuto dai Cambridge quest’anno. Questo Paese ha un significato particolare per la duchessa di Cambridge, che vi trascorse parte della sua infanzia negli anni Ottanta. Suo padre, Michael Middleton, lavorava per la British Airways e viveva ad Amman con tutta la famiglia. Per Kate furono due anni e mezzo importanti e spensierati. Di quel periodo è rimasta una foto, piuttosto famosa sul web, che immortala Kate a soli 4 anni, sua sorella Pippa e il padre alle rovine di Jerash. Lo scatto è stato pubblicato nel 2011, in concomitanza con il royal wedding di William e Kate.

Il duca di Cambridge è tornato in Giordania nel 2018, per un viaggio ufficiale al quale Kate, che aveva appena partorito il piccolo Louis, non ha potuto partecipare. In quell’occasione William ha voluto farsi immortalare proprio a Jerash, nello stesso punto in cui, circa 30 anni prima, era stata fotografata la moglie con la famiglia. Un evidente omaggio a Kate, sottolineato dalle parole del duca, che si augurava di tornare in Giordania con tutta la famiglia. Un desiderio esaudito, come ci mostra la Christmas Card. Lo scatto natalizio, quindi, è un romantico omaggio a Kate Middleton e alla sua infanzia.

La pandemia e i colori che ispirano serenità

Nella didascalia che accompagna la Christmas Card i duchi di Cambridge possiamo leggere: “Lieti di condividere una nuova foto della famiglia”. Dentro la cartolina, però, William e Kate hanno dedicato un pensiero al personale sanitario ancora in prima linea nella guerra alla pandemia. Il duca ha scritto a mano: “Non potremmo mai ringraziarvi per tutta la dedizione e il sacrificio che avete dovuto affrontare quest’anno. Saremo per sempre grati”. Come giustamente ricorda Vanity Fair, questo messaggio ricorda le parole di re Giorgio V e della regina Mary, che nel 1914 ringraziarono e incoraggiarono i soldati al fronte.

Con lo scatto natalizio i Cambridge hanno cercato di comunicare serenità, di rassicurare gli animi in un momento piuttosto complicato per tutti, servendosi di un accostamento di colori “perfetto” secondo il People. Charlotte e Louis, infatti, indossano abiti nelle diverse sfumature del blu, mentre George e Kate Middleton hanno optato per il verde e William per il marrone che richiama lo sfondo. Tutte tonalità rilassanti, che ispirano calma e fiducia. Niente di più adatto per il Natale e per l’augurio di un nuovo anno che speriamo ci conduca verso la fine della pandemia e alla normalità che desideriamo da tempo.

La posa del principe William

Nella foto della Christmas Card il principe William posa una mano sul ginocchio di Kate, gesto ricambiato dalla duchessa. Non è affatto usuale che i reali mostrino affetto in pubblico. Anzi, per la verità il protocollo lo sconsiglia fortemente, ma qualche volta William e Kate lo hanno infranto, seppur in modo molto elegante e discreto. L’altra particolarità dello scatto natalizio è l’abbigliamento del principe, che sfoggia un paio di calzoncini corti mai visti in pubblico se non durante competizioni sportive. Questi dettagli, spiega il People, sono uno sguardo sull’intimità famigliare dei Cambridge.

Forse William e Kate stanno pian piano modificando la loro immagine, presentandosi come i futuri re moderni d’Inghilterra, “normalizzando” il più possibile le loro figure già iconiche. Ciò implica anche rinnovare un po’ il protocollo. Quest’anno anche la Christmas Card di Carlo e Camilla vira decisamente verso, se non proprio il romanticismo, la cura e l’attenzione verso l’altro, la vicinanza famigliare. Nella foto, infatti, si vede l’erede al trono sistemare la mascherina di Camilla. Un gesto che ci ricorda il periodo in cui viviamo, ma che rappresenta anche un momento d’affetto in un periodo storico che ci vede tutti impegnati contro lo stesso nemico.