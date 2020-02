Ultimo Festival per Vincenzo Mollica: "La Rai ​mi ha permesso di fare l'ultimo Sanremo"

" Dovevo andare in pensione lunedì scorso, il 27 gennaio, quando ho compiuto 67 anni" , così Vincenzo Mollica conferma l’addio al Tg1 durante un’intervista rilasciata all’Adnkronos. La data è stata però posticipata per consentire al popolare giornalista e inviato della Rai di assistere al suo ultimo Festival di Sanremo, il 39esimo per lui, in qualità di inviato.

Grazie alla campagna social lanciata dall’amico Rosario Fiorello lo scorso novembre, Vincenzo Mollica ha ottenuto un prolungamento del contratto per chiudere all’Ariston la sua carriera: " La Rai mi ha prorogato il contratto di un mese per permettermi di fare questo Sanremo. Un regalo dell'ad Fabrizio Salini e del direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, che hanno subito accolto una scherzosa ma determinata campagna di Fiorello per farmi seguire per il tg questo ultimo Festival, che per me è il 39mo. Non solo questo mi permetterà di compiere il 25 febbraio i miei 40 anni di Tg1, prima di lasciare la redazione il 29 febbraio ".

Voce e volto storico della sezione spettacolo del Tg1, Vincenzo Mollica fa il suo ingresso all’Ariston per la prima volta nel 1981, quando a vincere fu Alice con il brano "Per Elisa", ma il Festival per lui non è mai cambiato nonostante il tempo scorra: " Almeno nel suo spirito principale di grande festa nazional-popolare che unisce il Paese. Ogni anno c'è qualcuno che si lamenta che il Sanremo corrente non rappresenta il Paese. Invece l'Italia si è sempre rispecchiata un po' nei Sanremo, dalla musica al costume ".