L'annuncio hot di Gemma Galgani: "Abbiamo fatto l'amore"

Le prossime puntate di Uomini e Donne regaleranno non pochi colpi di scena ai telespettatori. Primo tra tutti l'annuncio della notte d'amore che Gemma Galgani ha trascorso con il cavaliere 50enne, che la dama torinese frequenta da tempo dentro e fuori gli studi del programma. L'indiscrezione è emersa dal sito di gossip "Il vicolo delle news", che ha svelato il contenuto delle registrazioni del 12 dicembre che andranno in onda nel corso della prossima settimana.

Che tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci ci fosse un gran feeling il pubblico di Uomini e Donne lo aveva capito sin dall'ingresso in studio del cavaliere 50enne. Dopo i fallimenti delle precedenti frequentazioni, Gemma non ha mai nascosto di provare un forte interesse verso il nuovo corteggiatore. Ma l'intesa sembra essersi spinta decisamente oltre alle consuete cene e ai balli in studio.

Nel corso della registrazione delle nuove puntate del dating show di Canale 5 sarebbe arrivata così l'ammissione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Gemma Galgani ha svelato di avere fatto l'amore con Maurizio, lasciando attoniti Gianni e Tina Cipollari, la sue eterna "rivale" in trasmissione . Unain piena regola, che i due avrebbero vissuto insieme la scorsa settimana e che li avrebbe avvicinati ancora di più. Che Maurizio abbia preso definitivamente il posto di Giorgio Manetti nel cuore della Galgani? Difficile ancora dirlo, ma quello che è certo è che Gemma Galgani si era spinta "oltre" solo con Giorgio e il grande passo con Maurizio potrebbe significare un nuovo amore per lei.