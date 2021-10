"Dopo il bacio è stata scaricata": per Gemma Galgani salta il lieto fine

Le premesse c'erano tutte ma l'happy ending non c'è stato. A Uomini e donne anche l'ultimo corteggiatore di Gemma Galgani ha fatto un passo indietro, rinunciando alla conoscenza. E pensare che il feeling tra Costabile e Gemma sembrava forte e reale a giudicare dal trasporto con il quale la coppia si era baciata nelle scorse puntate. Un bacio che aveva "disgustato" Tina Cipollari, ma che sembrava promettere bene per un possibile lieto fine tra la dama torinese e il suo cavaliere. Le indiscrezioni su ciò che andrà in onda nelle prossime puntate, però, troncano le speranze. " Soliti teatrini tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che è stata scaricata anche dal suo ultimo corteggiatore ", riporta il Vicolo delle News. Il bacio non sarà piaciuto al cavaliere?

Non sarà piaciuto neppure a Giancarlo Magalli il picco di ascolti realizzato da I fatti vostri con l'ultima puntata. Salvo Sottile e Anna Falchi, che da quest'anno hanno preso il posto del popolare conduttore, hanno superato i numeri dello storico presentatore proprio nei giorni in cui Magalli criticava le novità introdotte nel programma di Rai Due. A Nuovo Tv, Giancarlo Magalli aveva chiosato: " C'è meno ironia di una volta. Salvo e Anna sono bravi ma un po' troppo seri. Quando io intervistavo gli ospiti famosi, la maggior parte li conoscevo da una vita, tra noi c'era grande confidenza e la battuta spesso nasceva spontanea. Questo mi permetteva di rendere l'intervista più stuzzicante ". Un giudizio ribaltato a quanto pare dal pubblico, che sembra gradire di più la nuova versione del programma senza di lui. Touché.