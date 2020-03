Uomini e Donne, lite furente tra Gianni Sperti e Daniele Dal Moro

Clima infuocato negli studi di Uomini e Donne: i rapporti tesi tra Gianni Sperti e il tronista Daniele Dal Moro hanno scatenato una lite furente durante le ultime registrazioni del trono classico.

Già nella puntata andata in onda ieri, 3 marzo, Sperti e Dal Moro hanno discusso animatamente dopo le esterne di Daniele con le sue corteggiatrici. L’atteggiamento del veronese, volto ad analizzare e giudicare costantemente il comportamento delle sue ragazze, ha fatto infuriare Gianni che, senza mezzi termini, ha commentato sostenendo che, al posto di Vanessa e di Angelica, se ne sarebbe andato via. “ Io al posto loro non sarei rimasto seduto, sarei andato via – ha sbottato l’opinionista - . Non mi porti al ristorante per fare l'esame di galateo ”.

I toni tra i due si sono accesi e Daniele non è rimasto in silenzio. “ Se devi fare un intervento va bene, ma se mi devi rompere le pa..e no! – ha sbottato Dal Moro - . Se poi devi cercare il pelo nell’uovo per prenderti l’applauso e rompere le pa..e, va bene! ”. Lo scontro tra l’opinionista e il tronista, però, non è stato il solo e, come anticipato dal Vicolodellenews, anche durante le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, i due hanno dato vita ad una lite nella quale sono volate parole grosse.

Daniele, infatti, non ha nascosto il rammarico per i giudizi negativi di Gianni e, ritornato negli studi del dating show di Canale 5, ha continuato a manifestare una certa insofferenza nei confronti dell’opinionista. Lo scontro tra i due, quindi, è nuovamente esploso quando Sperti lo ha accusato di voler sempre primeggiare e di non riuscire ad ascoltare e mettere a suo agio le corteggiatrici, anche nei momenti di loro fragilità.

Dal Moro, che non ha mai nascosto di essere una persona abbastanza suscettibile, si è arrabbiato in maniera imprevedibile e, secondo quanto riportato in rete, tra lui e Sperti sarebbero volate parolacce di ogni genere. Tra i due, quindi, si sarebbe scatenata una vera e propria guerra durante la quale Daniele ha accusato Gianni di essere “uno stron..” e di fare “interventi di mer..”, mentre l’opinionista gli avrebbe dato del “cogl....”.

La polemica tra i due, dunque, sembra non essere destinata a placarsi: Sperti, però, ha promesso di evitare qualunque intervento sul trono di Daniele, ma la sua esperienza a Uomini e Donne durerà ancora qualche settimana e sarà difficile tenere la bocca cucina all’opinionista.