Uomini e Donne, Maria De Filippi difende Gianni Sperti

A distanza di alcuni mesi, la conduttrice di Uomini e Donne Maria De Filippi è intervenuta sulle dure parole da parte di Paola Barale nei confronti dell'ex marito ed ex ballerino Gianni Sperti. Paola aveva dichiarato, al suo tempo, di aver dimenticato Gianni, aggiungendo che all'epoca in cui stavano insieme, il ruolo del capofamiglia era svolto da lei, in quanto Sperti non aveva un lavoro stabile.

In questi giorni, Barbara De Santi ha riportato le parole di paola Barale sui social scatenando l'ira di Gianni Sperti. E dopo una dura discussione, anche la De Filippi è intervenuta dicendo la sua sulla questione: " Io di questa cosa non ne sapevo nulla. Che la parte debole economicamente possa essere un uomo invece che una donna non ci vedo nulla di male. Non è mica un difetto. Se esiste la parità deve esistere in tutti i sensi. Il matrimonio è questo anche" . Tuttavia, a sopresa di tutti, nell'ultima puntata di Uomini e donne, Gianni Sperti è tornato a parlare del fatto, spendendo parole dolci su Paola Barale ed il loro matrimonio terminato: "Sono serenissimo sull'argomento, non ho un dolore per questo, perché ho un bellissimo ricordo del mio matrimonio e quello rimane per quanto mi riguarda".

Gianni Sperti e Barbara De Santi fanno pace

I fatti. Nelle sue ultime interviste, Paola Barale aveva fatto alcune dichiarazioni non proprio carine riguardanti il rapporto tra lei e il suo ex marito Gianni Sperti ai tempi in cui erano ancora sposati. La showgirl aveva detto: "La fine del matrimonio? Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro. Lui lavorava, ma non sempre. Sono dell'idea che i bambini si fanno quando c'è stabilità. Era un uomo forte, ma durante la relazione era emotivamente distaccato. Ho una grandissima caratteristica, non so se sia un pregio o un difetto. Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male. Non ho nessun piacere di parlare di queste persone. Ai tempi del matrimonio, il mio ex marito, più volte aveva dimostrato l'interesse e il piacere di avere un figlio. Io ero il capofamiglia. Portavo avanti tutto io. Lavoravo sempre e solo io, non avevo forse vicino una persona che mi dava una garanzia per avere un figlio" . E queste parole non erano piaciute a Gianni.

Ma arriviamo a oggi. Nelle recenti puntate di Uomini e Donne, l'insegnante e il ballerino hanno avuto un alterco nel corso del quale l'insegnante gli ha lanciato una frecciatina: "Io non sono stata mantenuta, a differenza di altre persone". Gianni, sentendosi chiamato in causa direttamente, ha accusato De Santi di aver portato alcune frasi di Paola su Instagram per offenderlo. Barbara ha inizialmente negato tutto: "Io non ho pubblicato niente delle tue cose". A questo punto, Sperti si è alzato e tramite il suo smartphone con all'interno gli on screen incriminati, ha messo la dama dinanzi all'evidenza. Quest'ultima si è in in seguito pentita della sue azioni, affermando: "Io chiedo scusa, poiché pensavo fosse una chat privata, non me ne sono accorta di far parte di un gruppo, in buona fede veramente".