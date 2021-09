Uomini e Donne, Maria perde le staffe: "Sono affari suoi!"

La tensione cresce negli studi di Uomini e donne. Nelle ultime puntate i toni si sono decisamente alzati e i nervi sono stati messi a dura prova. Dopo gli schiaffi e la cacciata di uno dei tronisti, Maria De Filippi è tornata a farsi sentire e questa volta, nel mirino, è finita Tina Cipollari.

Il pubblico lo sa: è difficile vedere Maria De Filippi perdere la pazienza. Ma nell'ultima puntata del dating show di Canale 5, la conduttrice ha letteralmente perso le staffe con la popolare opinionista. Il ritorno in studio di Biagio e Sara non è stato visto di buon occhio da Tina, che non ha perso l'occasione di criticare, anche duramente, la dama toscana. La coppia, che aveva avuto una frequentazione in passato finita però male, ha deciso di riprovarci. Sara ha voluto dare una seconda possibilità al cavaliere, ma in studio si è a lungo dibattuto su alcuni comportamenti che la donna non avrebbe gradito. E Tina Cipollari è sbottata contro di lei: " Ti reputavo intelligente invece sei una grande stupida. Dal momento che lui torna, dovevi dirgli di essere chiaro. Le cazzate non me le dovete raccontare. Lei è una che si accontenta di vederlo ogni tanto ".

Con la solita calma che la contraddistingue, Maria De Filippi ha provato a spiegare la situazione tra Sara e Biagio nell'intento di fare ragionare Tina sempre più arrabbiata: " Penso che Sara si stia dando un'opportunità, oppure no. Ma sarà lei a decidere per una cosa o per l'altra ". Le parole della conduttrice non hanno però placato l'opinionista che, a microfono spento, ha continuato a inveire e infuriarsi contro la dama per il suo atteggiamento. Brusii che hanno fatto scattare la De Filippi. La conduttrice ha alzato i toni e rivolgendosi a Tina ha perso le staffe: " Ma sono affari suoi!! Lei decide di viverselo con tutti i difetti che ha Biagio. Perché non è che non li vede, li vede, ma lo frequenta lo stesso ".