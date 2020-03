Ursula Bennardo: "Antonella Elia? Ha tanti problemi ma credo sia una buona"

Solo poche ore fa Ursula Bennardo ingaggiava una feroce lite social con Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez. Tra le due sono volate parole grosse, accuse e offese. A distanza di poco tempo la compagna di Sossio Aruta, primo finalista di questa tribolata edizione del Grande Fratello Vip, è tornata sull’argomento, lanciando una frecciatina alla donna e schierandosi in favore di Antonella Elia.

Ursula Bennardo ha risposto alle domande curiose dei suoi follower nelle storie del suo profilo Instagram. Tra previsioni di vittoria e messaggi di incoraggiamento ai coinquilini della casa, la Bennardo non si è tirata indietro dal dire la sua opinione su uno dei personaggi più controversi del Gf Vip, Antonella Elia. Un utente le ha chiesto il suo pensiero sulla Elia e Ursula Bennardo, senza giri di parole, ha spiegato: " È una donna che è cresciuta con tanti problemi e purtroppo li ha portati sempre dentro di sé. Ovviamente nulla giustifica alcuni suoi atteggiamenti ma credo che sia una buona, come si dice abbaia ma non morde. Per me le iene sono altre. Le auguro che questa esperienza le servirà per una crescita interiore ".