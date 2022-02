"Usa comandi silenziosi". Così Meghan decide quando Harry può parlare

Sui tabloid spunta di nuovo la teoria secondo cui Meghan Markle comanderebbe a bacchetta il principe Harry, decidendone i comportamenti con dei gesti quasi impercettibili. La duchessa, ci dice l’esperto di linguaggio del corpo Jesús Enrique Rosas, eserciterebbe sul marito una grande influenza che non ha bisogno di parole per esprimersi.

Gli sguardi eloquenti di Meghan Markle

Da anni circola sui giornali l’idea che la duchessa di Sussex rappresenti la parte più forte, dominante nella coppia formata con il principe Harry. Non è la prima volta che esperti di linguaggio del corpo sostengono che Meghan, con la sua espressione determinata e il suo atteggiamento fiero oscuri il marito. Nel settembre 2021, per citare uno degli esempi più recenti, i duchi comparvero sulla cover del Time che celebrava i 100 personaggi più influenti del pianeta. In quell’occasione l’esperto di linguaggio del corpo Darren Stanton commentò impietoso al Daily Mail: “[la duchessa ha] una posizione a gambe larghe per mostrarsi potente…[Harry] è costretto ad appoggiarsi a sua moglie”. Gli esperti, di comune accordo, sentenziarono: “Nella relazione è lei che comanda”.

Jesús Enrique Rosas è andato oltre, visionando diversi filmati che risalgono al periodo precedente e successivo alla Megxit. L’esperto, citato dall’Express, è convinto che Meghan Markle si serva di “comandi silenziosi” per “far smettere Harry di parlare” , quando ritiene che stia diventando troppo loquace con il pubblico. Rosas ha portato come esempio il Wellchild Award, cioè l’evento di beneficenza annuale che si occupa di fornire cure ai ragazzi malati, presenziato dai duchi tre anni fa: “Quando Harry e Meghan hanno partecipato ai Wellchild Awards nel 2019, si sono fermati a parlare con alcune famiglie. Penso [accadde] mentre chiacchieravano con l’ultima famiglia, perché erano seduti lungo una parete, nell’angolo più lontano, infatti era alla fine del video. Harry stava ancora parlando con loro, era coinvolto nella conversazione, allora Meghan si alzò all’improvviso e silenziosamente ordinò a Harry di smettere di parlare…”.

Un leggero tocco della mano

L’esperto ricorda altre occasioni in cui l'ex attrice si sarebbe comportata nello stesso modo: “C’è il video del [Commonwealth Day 2019], dove ha fatto esattamente la stessa cosa, o il filmato in cui indossa l’abito rosso [all’Annual Salute Freedom Gala a New York, il 10 novembre 2021] e con un gesto della mano ha imposto a Harry di tacere e andarsene”. Secondo Jesús Enrique Rosas la duchessa avrebbe agito in un modo molto simile anche durante l‘intervista a Oprah Winfrey: le sarebbe bastato un tocco della mano per zittire il principe Harry. La Markle usa anche altri segnali per comunicare ansia e impazienza a Harry: si tocca i capelli o batte le ciglia, gesti che interrompono bruscamente il contatto visivo con gli interlocutori.