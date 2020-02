Verissimo, Valeria Marini rivela: "Ecco perché sono stata male"

Molto attesa dal pubblico di Canale 5 è la nuova puntata di Verissimo, prevista per sabato 8 febbraio. E, stando alle anticipazioni del nuovo appuntamento tv in questione, divulgate in rete da Gossip e tv, Valeria Marini ha concesso un'intervista esclusiva da Silvia Toffanin, in cui ha rivelato di essere stata molto male di recente. Il suo malessere è stato provocato da un litigio avuto con la madre, Gianna Orrù, nota ai telespettatori per la sua partecipazione al gioco dell'ottava edizione de L'isola Dei famosi.

Un periodo all'insegna delle difficoltà, quello che ha vissuto -nell'ultimo anno- la showgirl de Il Bagaglino nata a Roma nel 1967 e che ha fatto precipitare quest'ultima nel baratro della depressione. “È stato un anno difficile -ha, infatti, rivelato l'intervistata a Verissimo-, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere”. E, incalzata dalle domande della conduttrice Toffanin sul suo periodo "no", non ha nascosto di aver sofferto molto la lontananza volontaria della madre dalla sua vita: “Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno".

Nel corso dell'ultimo intervento televisivo, tuttavia, non ha nascosto di aver fatto dei tentativi per ricucire i rapporti con la donna che l'ha messa al mondo: “Non sento più mia mamma da diversi mesi, perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle". Le ultime vacanze natalizie avrebbe voluto trascorrerle insieme alla madre, ma la Orrù si è categoricamente rifiutata di rivederla. O almeno questo è stando a quanto ha testimoniato la stessa Marini, nella nuova intervista: "Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta, ma non mi ha mai aperto”.

Valeria Marini e la battaglia contro la depressione

Oltre a rivelare il suo malessere, la showgirl capitolina ha confidato, - nell'intervista attesa su Canale 5- di essere riuscita a fronteggiare la depressione grazie agli impegni lavorativi e al compagno, Gianluigi Martino. E, a conclusione della nuova ospitata registrata a Verissimo, la Marini ha voluto lanciare un accorato appello alla madre, chiedendole di tornare a viversi: “La vita è un dono prezioso. Qualsiasi cosa possa succedere, io ci sono. Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare, ma bisogna andare avanti. Mamma, mi manchi”.

In una precedente intervista, rilasciata sempre a Verissimo, la diretta interessata aveva annunciato di aver ritrovato l'amore, in un momento non proprio felice della sua vita: “Sono innamorata! L’incontro con Gianluigi è avvenuto in momento non facile della mia vita. È nata la passione ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne". E concludeva sull'amato Martino: " Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Con lui stiamo insieme da circa un anno. Ho voluto tenere questo amore nascosto, perché i rapporti vanno tutelati”.