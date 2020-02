Vanessa Bryant ricorda marito e figlia

Vanessa Bryant ricorda con amore le figure del marito Kobe Bryant e della loro giovane figlia Gianna, morti prematuramente in un incidente di elicottero, avvenuto una decina di giorni fa. I due erano in volo con altre sette persone, quando il mezzo ha perso improvvisamente quota impattando con il suolo: le cause sono ancora al vaglio degli esperti, che stanno setacciando l'area centimento dopo centimetro. Dopo aver chiuso il profilo Instagram in concomitanza della morte dei suoi cari, Vanessa successivamente ha deciso per un'apertura pubblica, così da confrontarsi con chi ha amato e ammirato il marito e la loro stupenda famiglia.

Una dipartita improvvisa che ha straziato i cuori della donna e delle altre tre giovani figlie, spingendola a commemorare la figura di Kobe anche attraverso il social network, oltre che a celebrare la bravura ed il meraviglioso sorriso della piccola Gianna. Vanessa ha pubblicato una foto del marito definendolo il " suo migliore amico, miglior padre di sempre, affascinante, dolce, divertente, matto, miglior marito ." Specificando di sentire profondamente la sua mancanza e della frase che lui pronunciava ogni giorno: " Buongiorno principessa/regina".

Vanessa inoltre ha pubblicato un bellissimo ritratto della figlia Gianna, mentre sorride indossando i colori dei Lakers e la maglia del padre, stringendo una palla da basket sotto al braccio. La donna ha preso parte anche a una celebrazione scolastica dedicata alla memoria della giovane figlia, mostrando alcuni video dell'evento e concludendo con una foto della maglia di basket di Gianna, incorniciata per l'occasione.

Non sono mancate le parole di affetto nei suoi riguardi: Vanessa ha ribadito l'amore per la piccola, nota anche come Gigi, valorizzandone il carattere e la sua incredibile gentilezza. Un insegnamento che non è passato inosservato, una predisposizione naturale che da sempre e per sempre renderà orgogliosa la stessa madre.

Molti artisti e vip hanno sommerso la donna di elogi, supporto e amore, commentando con affetto sia le foto che i video pubblicati. L'improvvisa dipartita del marito Kobe e della figlia Gianna, avvenuta il 26 di gennaio, ha lasciato un incredibile vuoto nella famiglia Bryant. Nell'incidente hanno perso la vita altre sette persone che viaggiavano con il campione di basket, in direzione della Mamba Sports Academy, ma che hanno trovato la morte nei pressi di Thousand Oaks in California.

