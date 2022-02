Vasco Rossi, una vita spericolata da 70 anni

Il padre, camionista, sceglie il nome Vasco in ricordo di un compagno di prigionia in Germania, durante la guerra; la mamma, casalinga e appassionata di musica, lo iscrive alla prima scuola di canto. E così Vasco Rossi da Zocca, nato il 7 febbraio 1952, a 14 anni fonda la sua prima band, i «Killer», poi «Little Boys». E, in barba al collegio dei salesiani a Modena in cui viene iscritto, scappa da una zia, a Bologna, scopre il rock e, insomma, diventa Vasco: quello che celebriamo oggi, che ha appena compiuto settant'anni ed è un'icona della musica italiana. Con l'amico Marco Gherardi apre un locale, il «Punto Club», poi i due fondano una radio libera (saranno «assolti» dopo un anno, nel '76). Conosce gli amici di una vita Gaetano Curreri, Maurizio Solieri, Massimo Riva e Red Ronnie, insieme organizzano serate nelle discoteche e qualche volta Vasco prende la chitarra e suona davanti al pubblico. Le prime incisioni, spinto da Curreri, sono del '77: Jenny, che poi diventerà Jenny è pazza, e Silvia, in poche migliaia di copie. Già nel '78 ...Ma cosa vuoi che sia una canzone... viene stampato in 20mila copie. Nel 1979 esce Non siamo mica gli americani!, l'album di Albachiara.

Da lì in poi, Vasco inizia il suo percorso verso il successo. L'esordio in tv con Gianni Morandi, l'incontro col manager Bibi Ballandi, il primo concerto in Piazza Maggiore a Bologna; poi, Colpa d'Alfredo (col titolo omonimo, e Non l'hai mica capito e Anima fragile), la partecipazione a Sanremo con Vado al massimo, gli stadi pieni, qualche guaio con la giustizia e i benpensanti, e una serie di brani entrati nel cuore di milioni di fan: Toffee, Bollicine, C'è chi dice no, Liberi Liberi, Gli spari sopra, Sally, Gli angeli, Io no, Buoni o cattivi, Un senso, Il mondo che vorrei... Fino al Modena Park nel 2017, quando festeggia 40 anni di carriera davanti a 220mila fan. Record. Un trionfo. Settant'anni, Eh... già. Ma di Vita spericolata.