La "maledizione" di Viaggi di Nozze: Carlo Verdone si fratturò la colonna vertebrale sul set

Viaggi di Nozze è forse il film più famoso di Carlo Verdone. Uscito nelle sale nel 1995, la pellicola ha avuto il merito di descrivere una certa idea di italianità, in grado di spaziare tra molti stereotipi. Dal coatto romano, all'ingenuo che sposa la sua fidanzatina di sempre, Carlo Verdone si diverte nell'interpretare ruoli molto diversi tra loro, che richiedono anche un tipo diverso di recitazione.

Naturalmente il personaggio più iconico di Viaggi di Nozze è Ivano, un romano arricchito del tutto privo di tatto ed educazione che convola a giuste nozze con Jessica, interpretata da una Claudia Gerini che, proprio con questo ruolo, si assicurò un posto di rilievo nell'industria cinematografica italiana.

Scene di nudo e paparazzi in agguato

Viaggi di Nozze al suo debutto incassò circa 30 miliardi di lire: un successo nazionale che riuscì a sconfiggere sia la competizione della Disney, che arrivò seconda con Pocahontas, sia del cinepanettone annuale, Vacanze di Natale '95.

Tra le scene più iconiche del film c'è, senza dubbio, quella in cui Ivano e Jessica, che come al solito non si curano di regole e restrizioni, si trovano a fare sesso all'aquafan, in una scena girata a Tivoli. All'inizio la scena avrebbe dovuto essere girata a Tarquinia. Secondo il copione originale, infatti, Jessica avrebbe dovuto rimanere nuda, mentre prendeva il sole. Il problema era che, intorno al set, c'erano dei paparazzi pronti a scattare delle foto.

Infastidito, Carlo Verdone decise dunque di cambiare tutto all'ultimo minuto, di creare una scena totalmente nuova, lontana dagli occhi indiscreti della macchina da presa. Claudia Gerini si disse d'accordo alla modifica e in meno di un'ora i due attori erano pronti a interpretare la scena che poi sarebbe andata nel montaggio definitivo.

L'incidente di Carlo Verdone sul set di Viaggi di Nozze

Proprio durante questa scena, lo spettatore può vedere Ivano che si tuffa in piscina per raggiungere Jessica, alla promessa del "'o vojo fà strano" , una delle battute più rappresentative del film.

Durante il tuffo, però, Carlo Verdone batté accidentalmente la schiena e finì col farsi molto male. Si fratturò, infatti, la colonna vertebrale e fu costretto ad essere operato. E ricordare l'evento è lo stesso attore e regista, che sul suo sito ufficiale scrive: "Recitai tutto il film con dei dolori atroci per via dell’ernia del disco alla quale si aggiunse una frattura alla colonna durante un tuffo di Ivano. Il chirurgo che mi operò non si spiegava come avevo fatto a resistere… Fatto sta che non godetti nulla del successo enorme di quel film perché do po una settimana dall’uscita finii in sala operatoria…"

