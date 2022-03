Victoria Cabello: "La malattia è alle spalle, mi è tornata la voglia di fare tv"

“Pechino Express” segna il ritorno di Victoria Cabello. Lontana dal piccolo schermo da diverso tempo, tra malattia e progetti che non la convinceva, la conduttrice nata a Londra ha accettato la corte di Costantino della Gherardesca e si è messa in gioco insieme all’amico Paride Vitale. I due, “I Pazzeschi”, hanno sfidato altre nove coppie nel viaggio lungo la Rotta dei Sultani, 7.000 chilometri tra Turchia, Uzbekistan, Giordani ed Emirati Arabi, e ne vedremo delle belle.

Victoria Cabello e Paride Vitale sono amici da oltre vent’anni e il 44enne è stato fondamentale per la conduttrice: “Paride è stato un grande compagno di viaggio, senza di lui non ce l’avrei fatta” . A proposito della sua esperienza a “Pechino Express”, l’ex inviata de Le Iene ha parlato senza mezzi termini di terapia d’urto: “È un programma che sicuramente può essere considerato una terapia d’urto. Soprattutto per chi fa televisione e ha sempre fatto programmi di tutti i tipi, è un’esperienza che ti spinge davvero al limite. Sanno tutti che ho avuto una malattia ed è stato un periodo molto complesso, rimettersi in gioco con un programma che amo da fan mi è sembrato giusto” .

Tornare protagonista in un programma come “Pechino Express”, è stata una “terapia d’urto per uscire da una bolla e rientrare nella vita” , ha aggiunto Victoria Cabello. Un ritorno atteso dopo anni di assenza dal piccolo schermo, dunque, e anche la malattia di Lyme è definitivamente alle spalle: “Sono veramente contenta di averlo fatto, mi ha dato tantissimo. Se avevo dubbi sulla guarigione, ora non ne ho più”.