Video hard sul suo profilo social. Samantha De Grenet denuncia: "Mi hanno rubato l'account"

Quella degli hacker che si impossessano dei profili social dei personaggi famosi sta diventato una pratica usuale e sempre più pericolosamente frequente. L'ultima vittima dei malviventi del web è Samantha De Grenet. Nelle ultime ore, infatti, il suo account social è stato rubato e sulla sua pagina ufficiale Facebook sono comparsi numerosi video pornografici. La 49enne romana è comparsa su Instagram per denunciare l'accaduto e chiedere aiuto per bloccare l'hacker.

Samantha De Grenet è uno dei volti storici della televisione italiana e sui social ha un numeroso seguito di follower. Spesso la modella e soubrette condivide con i suoi fan foto e video delle sue giornate, tra lavoro e impegni familiari, ma mai si sarebbe immaginata che qualcuno le avrebbe sottratto l'account, pubblicando video hard. A denunciare l'accaduto è stata lei stessa attraverso il profilo Instagram. Nelle storie del suo account, la De Grenet ha pubblicato una serie di video dove ha raccontato quanto stava accadendo alle sue spalle. " Vi volevo avvisare che la mia pagina Facebook - ha esordito Samantha De Grenet - è stata hackerata da qualcuno che sta pubblicando e postando video hard, che ovviamente non fanno parte di me. Tra l'altro quella pagina la uso pochissimo, ma ora stiamo cercando di cancellare i video o chiudere la pagina. Al momento però è impossibile ".